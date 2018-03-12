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Türkiye'nin havalimanları yükseliyor

Avrupa Havalimanları Konseyi'nin (ACI EUROPE) 2018 Ocak raporuna göre, Avrupa'nın en çok büyüyen havalimanı Atatürk Havalimanı olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ikinci, Antalya Havalimanı dördüncü sırada yer aldı

12 Mart 2018 Pazartesi 17:30
Türkiye'nin havalimanları yükseliyor

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürü (DHMİ) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Funda Ocak, yaptığı açıklamada, ACI EUROPE'un 2018 Ocak ayı raporuna göre, Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki muhteşem yükselişinin sürdüğüne dikkati çekti.

Funda Ocak, verilere göre Avrupa'da yolcu trafiğinde bir önceki yıla göre yüzde 7.4 artış gerçekleştiğini, Avrupa dışındaki pazarların yüzde 14.6'lık katkısının bu gelişime büyük katkı sağladığını kaydederek, bunda Türkiye havalimanlarındaki yüzde 28.1'lik artışın etkisinin büyük olduğunu vurguladı.
AA

Anahtar Kelimeler:
AcıEUROPEHavalimanı
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