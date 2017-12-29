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Türkiye'nin hayvancılıkta fotoğrafı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, et tüketiminin koyun, keçi, hindi, kaz ve ördekle çeşitlendirilmesi gerektiğini bildirerek, “Et üretiminde ve tüketimde bütün ağırlığı kırmızı ette sığır, kanatlıda tavuk etine verdik. Kırmızı ette koyun, keçi eti üretimi ve tüketimi, kanatlıda hindi, kaz ve ördek eti üretimi ve tüketimi artırılmalıdır” dedi.

29 Aralık 2017 Cuma 13:44
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Türkiye'nin hayvancılıkta fotoğrafı

Bayraktar'ın verdiği bilgilere göre Türkiye'nin hayvancılıkta fotoğrafı şöyle:

* 1997’de 471 bin 415 ton olan tavuk eti üretimi, 2016’da 1 milyon 879 bin ton oldu. Tavuk eti üretimi bu yıl rekor kırarak 2 milyon tonu aşacak.

* Buna karşın hindi eti üretimi 2016’da 46 bin 501 ton oldu. Bu yıl hindi eti üretimi 50 bin tonda kalacak gibi görünüyor.

* 2016’da 2 bin 117 ton kaz, 421 ton ördek eti üretildi. Bu rakamlar rahatlıkla 4-5 katına çıkarılabilir. Üstelik hindi, kaz gibi kanatlılardan tavuktan çok daha fazla et verimi elde edilebiliyor. Bir tavuktan elde edilen ortalama et 1.7 kilogramda kalırken, hindide bu rakam 10 kilograma çıkıyor.

* 2016’da üretilen 1 milyon 173 bin 42 ton kırmızı etin yüzde 90.3’ünü sığır eti oluşturdu.

* Sığır eti 1 milyon 59 bin 195 tonu bulurken, bu rakam, koyunda 82 bin 485, keçide 31 bin 11, mandada 351 tonda kaldı. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Kırmızı ette, koyun ve keçi etinin payı yüzde 25’i bulmalıdır.

* Halen, ülkemizde 14 milyon 659 bin sığır, 157 bin manda, 33 milyon 562 bin koyun, 11 milyon 11 bin keçi mevcudu vardır. Anadolu, küçükbaş hayvancılığa son derece uygundur. Bu topraklarda rahatlıkla 1 milyonun üzerinde manda, 50-60 milyon koyun, 15-20 milyon keçi beslenebilir. Islah çalışmalarıyla et üretimi de hayvan sayısındaki artıştan çok daha fazla artırılabilir.

Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeTarımHayvancılıkTZOBşemsi Bayraktar
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