Türkiye'nin madenini Çin alıyor

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Maden sektörünün 2017 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB)Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, yılı yüzde 25 artış ve 4.6 milyar dolarla kapattıklarını söyledi. Çevik 2018 yılı için de yine yüzde 25 civarında bir artış ve 6 milyar dolarlık bir ihracatla kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

En yüksek ihracat Çin'e

Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği pazarlar hakkında bilgi veren Nisan ayında yapılacak olan seçimlerde İMİB'in başkan adayı olan Çevik, “Maden sektörü ihracatında ilk sırada uzun süredir olduğu gibi yine Çin Halk Cumhuriyeti yer alıyor. Bu ülkeye ihracatımız yüzde 23 artarak 1.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin’i yüzde 12.5 artış ve 437.5 milyon dolar ihracatla ABD izledi.

Üçüncü sıradaki Belçika’ya maden ihracatımız bu sene yüzde 75 artışla 227.7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017’de ihracatımızın önemli miktarda arttığı ülkeler arasında özellikle Belçika, İspanya, Bulgaristan, Güney Kore, İsveç, İran ve Japonya’yı saymak gerekiyor.

Güney Kore ve Japonya’ya gerçekleşen ihracat artışımızı hali hazırda Çin’e yaptığımız ihracatla beraber düşündüğümüzde Asya Pasifik Bölgesinde maden sektör ihracatımızın önemli bir pazar elde etmeye başladığını görüyoruz. İlk defa önemli miktarda ürün sattığımız Tanzanya, Namibya gibi Afrika ile Peru ve Şili gibi Amerika ülkeleri açılmakta olduğumuz pazarların yönlerine dair fikir veriyor” diye konuştu.

Latin Amerika büyük fırsat

Sektör için yeni hedef pazarların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Çevik şunları söyledi: “Sektörümüzün öncelikli hedefi hiç gitmediğimiz pazarlara gitmek olmalıdır. Güney Amerika’yı karış karış dolaşmamız gerekiyor.

Keza Afrika’yı, Türk Cumhuriyetleri de aynı şekilde göz ardı etmemeliyiz. Türkiye’yi, sektörümüzü ve ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtmamız gerekiyor. Traverten ve mermer ile yeni tanışacak ülkelere yoğunlaşmalıyız. Zaten gelişmiş ülkelerin hepsinde varız ve projelere ulaşabiliyoruz. Henüz traverteni ve mermeri tanımayan ülkeler var, havalimanları yapılıyor, okullar, binalar, devlet binaları, bu tur ülkeleri gezmemiz gerekiyor.”

Markalaşmak şart

Marka ve mermer lobisi oluşturmanın önemine dikkat çeken Mustafa Selçuk Çevik, “Eğer bir mermer lobisi olsaydı, bizim Amerika'da bir markamız olurdu. İtalyanların çok ciddi bir markası var.

Bizim de Türk mermeri vurgusuyla markalaşmamız lazım. Amerika'da Türk taşının kullanılmadığı ev yok diyebilirim. Bir yapı yapılıyorsa Türk taşı kullanılıyor. Ama bir markamız yok. Türk mermerinin bir kalite standardı da yok. Bizim en çok yönelmemiz gereken konulardan biri kalite standardını oluşturmak olmalı” diye konuştu.