Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116638
ALTIN
158.478
DOLAR
3.7341
STERLİN
5.0682
EURO
4.4957

Türkiye'nin madenini Çin alıyor

Maden sektörü ihracatında ilk sırada uzun süredir Çin Halk Cumhuriyeti yer alıyor. Türkiye geçen yıl bu ülkeye başta mermer olmak üzere maden ve doğaltaş ihracatını yüzde 23 artırdı ve bu kalemde 1.7 milyar dolarlık ihracat geçekleştirdi

07 Ocak 2018 Pazar 17:18
34 Okunma
Türkiye'nin madenini Çin alıyor

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Maden sektörünün 2017 yılı ihracat rakamlarını değerlendiren  İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin (İMİB)Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selçuk Çevik, yılı yüzde 25 artış ve 4.6 milyar dolarla kapattıklarını söyledi. Çevik 2018 yılı için de yine yüzde 25 civarında bir artış ve 6 milyar dolarlık bir ihracatla kapatmayı hedeflediklerini belirtti.

En yüksek ihracat Çin'e

Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği pazarlar hakkında bilgi veren Nisan ayında yapılacak olan seçimlerde İMİB'in başkan adayı olan Çevik, “Maden sektörü ihracatında ilk sırada uzun süredir olduğu gibi yine Çin Halk Cumhuriyeti yer alıyor. Bu ülkeye ihracatımız yüzde 23 artarak 1.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Çin’i yüzde 12.5 artış ve 437.5 milyon dolar ihracatla ABD izledi.

Üçüncü sıradaki Belçika’ya maden ihracatımız bu sene yüzde 75 artışla 227.7 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2017’de ihracatımızın önemli miktarda arttığı ülkeler arasında özellikle Belçika, İspanya, Bulgaristan, Güney Kore, İsveç, İran ve Japonya’yı saymak gerekiyor.

Güney Kore ve Japonya’ya gerçekleşen ihracat artışımızı hali hazırda Çin’e yaptığımız ihracatla beraber düşündüğümüzde Asya Pasifik Bölgesinde maden sektör ihracatımızın önemli bir pazar elde etmeye başladığını görüyoruz. İlk defa önemli miktarda ürün sattığımız Tanzanya, Namibya gibi Afrika ile Peru ve Şili gibi Amerika ülkeleri açılmakta olduğumuz pazarların yönlerine dair fikir veriyor” diye konuştu.

Latin Amerika büyük fırsat

Sektör için yeni hedef pazarların belirlenmesi gerektiğini kaydeden Çevik şunları söyledi: “Sektörümüzün öncelikli hedefi hiç gitmediğimiz pazarlara gitmek olmalıdır. Güney Amerika’yı karış karış dolaşmamız gerekiyor.

Keza Afrika’yı, Türk Cumhuriyetleri de aynı şekilde göz ardı etmemeliyiz. Türkiye’yi, sektörümüzü ve ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtmamız gerekiyor. Traverten ve mermer ile yeni tanışacak ülkelere yoğunlaşmalıyız. Zaten gelişmiş ülkelerin hepsinde varız ve projelere ulaşabiliyoruz. Henüz traverteni ve mermeri tanımayan ülkeler var, havalimanları yapılıyor, okullar, binalar, devlet binaları, bu tur ülkeleri gezmemiz gerekiyor.”

Markalaşmak şart

Marka ve mermer lobisi oluşturmanın önemine dikkat çeken Mustafa Selçuk Çevik, “Eğer bir mermer lobisi olsaydı, bizim Amerika'da bir markamız olurdu. İtalyanların çok ciddi bir markası var.

Bizim de Türk mermeri vurgusuyla markalaşmamız lazım. Amerika'da Türk taşının kullanılmadığı ev yok diyebilirim. Bir yapı yapılıyorsa Türk taşı kullanılıyor. Ama bir markamız yok. Türk mermerinin bir kalite standardı da yok. Bizim en çok yönelmemiz gereken konulardan biri kalite standardını oluşturmak olmalı” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
MadenSektörIhractaTürkiyeÇinMermerDoğaltaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper caddelerde işler kesat
Süper caddelerde işler kesat
Elektrikte vatandaşa okkalı kazık
Elektrikte vatandaşa okkalı kazık
Yeni yılın ilk gayrimenkul projesi Tümyapı'dan
Yeni yılın ilk gayrimenkul projesi Tümyapı'dan
Milyoner sayısı 127 bine dayandı
Milyoner sayısı 127 bine dayandı
Havayolu yolcu sayısı 200 milyona dayandı
Havayolu yolcu sayısı 200 milyona dayandı
Futbol turizminin başkenti de Antalya 
Futbol turizminin başkenti de Antalya 
Futbol turizminin başkenti de Antalya 
Futbol turizminin başkenti de Antalya 
İlk sondaj gemimiz basına tanıtıldı
İlk sondaj gemimiz basına tanıtıldı
2017’nin gözdesi büfe ve bakkal oldu
2017’nin gözdesi büfe ve bakkal oldu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim