Türkiye'nin tek rakibi İspanya

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, turizm sektöründe son yıllarda yaşanan sıkıntılardan bir gerileme yaşandığını ama 2017'nin turizmde büyüme yılı olduğunu belirterek, "2018 ve 2019'da tekrar biz yabancı turist bakımından 40 milyona ulaşacağımıza inanıyoruz" dedi.

27 Eylül Dünya Turizm Günü vesilesiyle bir açıklama yapan Yağcı, turizmin dünyada çok önemli bir sektör haline geldiğini vurguladı. Türkiye'nin turizmdeki başarısının tüm dünyada bir başarı öyküsü olarak anlatıldığını kaydeden Yağcı, "2014, 2015 yıllarında yaklaşık 40 milyon yabancı turisti ülkemizde ağırlamış bir ülkeyiz. Bu ne demek? Dünyada en fazla yabancı ziyaretçi ağırlayan ülke sıralamasında 6'ncı sırayı yakalamışız. Son yıllarda yaşadığımız sıkıntılardan bir gerileme yaşadık, ama 2017 turizmde büyüme yılı oldu. 2018 ve 2019'da tekrar biz yabancı turist bakımından 40 milyona ulaşacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

'50 milyon turist hedefine ulaşabiliriz'

Türkiye'nin turizm sektöründe 2023 yılı hedefinin 50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm geliri olduğuna hatırlatan Yağcı, Türkiye'nin havalimanı altyapısı ve konaklama sektörünün yatak kapasitesine bakıldığında bu hedefe ulaşabilecek altyapısının bulunduğunu dile getirdi. Sektörde kamu-özel sektör iş birliğinin önemine işaret Yağcı, şunları kaydetti: "Biz bundan sonra kamu-özel sektör işbirliğini ne kadar iyi götürürsek Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerine çok daha kısa sürede ulaşabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü sektörün bunu yapabilecek bilgi birikimi ve altyapısı var.

Türkiye'nin bence 50 milyon yabancı turistten daha fazla potansiyeli var. Biz 60 milyon yabancı turisti konuşabilecek bir ülkeyiz ama bunu yapabilmek için ciddi bir çalışma yapmamız lazım. Turizmde dünyada ve Akdeniz'de bence bizim rakibimiz İspanya. Yunanistan da bir turizm ülkesi ama hem yatak hem de aldığı turist bakımından Türkiye'nin rakibi değil. Biz Yunanistan'ın aldığı turist sayısını çoktan geçtik. Bizim esas rakibimiz İspanya'dır."

EKONOMİ SERVİSİ