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Türkiye'nin uçuş ağı 10 yılda 6 kat arttı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI) Havaalanı Hub Bağlantı Raporu'na göre, Türkiye'nin uçuş ağını 10 yıllık dönemde yüzde 591 büyüterek, artış oranı bakımından Avrupa'da 1'inci, dünyada ise 7'nci sıraya yükseldiğini bildirdi

29 Ocak 2018 Pazartesi 18:17
Türkiye'nin uçuş ağı 10 yılda 6 kat arttı

Arslan, Avrupa Havalimanları Konseyinin (ACI) Havaalanı Hub Bağlantı Raporu'nun açıklandığını belirterek, söz konusu raporda, İstanbul Atatürk Havalimanı'nın küresel hub bağlantısında dünyanın en hızlı büyüyen 20 havalimanı içinde 7'nci sıraya yükseldiğini söyledi.

2007-2017 dönemindeki hub bağlantı artışlarına göre yapılan analizde, Atatürk Havalimanı'nın yüzde 591 artışla Avrupa'da birinci ve dünya genelinde ilk 10'a giren tek Avrupa havalimanı olduğunu vurgulayan Arslan, sıralamada Moskova'nın 12'nci, Lizbon'un 14'üncü, Brüksel'in 20'nci sırada yer aldığını dile getirdi.

Arslan, geçen yılın verilerine göre, Avrupa'da bağlantı sayısı en fazla 20 havalimanı sıralamasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nın 4'üncü sıraya yükseldiğine dikkati çekti.

 Atatürk Havalimanı'nın; Frankfurt, Amsterdam, Paris Charles De Geulle havalimanlarının ardından sıralamada yerini aldığına işaret eden Arslan, beşinci sırada Heathrow Havalimanı'nın bulunduğunu kaydetti.
AA

Anahtar Kelimeler:
UlaştırmaDenizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet ArslanAvrupaTürkiyeDünya
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