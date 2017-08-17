Türkiye'nin UYP açığı 424 milyar doları aştı

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, haziran sonuna ilişkin Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Buna göre, haziran ayında 2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 3.8 artarak 223.7 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 13.1 artışla 647.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, haziranda 424.1 milyar dolar açık verdi. Bu açık 2016 yıl sonunda 357.3 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2016 yıl sonuna göre yüzde 2.3 artışla 108.7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5.7 artışla 72.4 milyar dolar oldu.



Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası (TL) cinsinden efektif ve mevduatları, geçen yıl sonuna kıyasla 8 artışla 32.3 milyar dolara çıktı. Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 22.8 artışla 167.8 milyar dolara yükseldi.



Portföy yatırımları geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 20.5 artarak 172.3 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2016 yıl sonuna göre yüzde 38.3 artışla 49,1 milyar dolara, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 18.5 artışla 31.7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde Hazinenin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) da yüzde 12.5 artışla 43.4 milyar dolara yükseldi.