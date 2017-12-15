Türkiye'nin UYP açığı 434 milyar dolar oldu 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim sonuna ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Ekim'de 2016 sonuna göre yüzde 8.4 artarak 233.5 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 15.4 artışla 667.6 milyar dolar oldu. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, Ekim'de 434.1 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, geçen yılın sonunda 363.1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. EKONOMİ SERVİSİ

