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Türkiye'nin UYP açığı 450 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, temmuz sonuna ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı

21 Eylül 2017 Perşembe 17:00
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Türkiye'nin UYP açığı 450 milyar dolar oldu

Buna göre, temmuz ayında 2016 sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 2.6 artarak 221 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 16.1 artışla 670.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP,  temmuzda 449.9 milyar dolar açık verdi. Bu açık geçen yıl sonunda 362.3 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. AA

Anahtar Kelimeler:
Merkez BankasıTemmuzUyp
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