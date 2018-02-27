Türkiye oluklu mukavvada iddialı

İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan ve Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) tarafından hazırlanan "Türkiye Ambalaj Sanayi, Oluklu Mukavva Tüketimi ve Ekonomik Etki Analizi" Raporu’na göre, 2015 yılında 836 milyar dolar olan dünya ambalaj malzemesi tüketimi, 2020 yılında yüzde 20 artışla yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşacak.

OMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Görenoğlu, şunları söyledi: “Oluklu mukavva ambalaj sanayi önümüzdeki 7 yılda 1.5 kat büyüyecek. Ülkemizin genç ve dinamik nüfusu, tüketim harcamaları ve internet erişimindeki artış sektörümüzün büyümesini olumlu yönde etkiliyor.

2018 yılında en az yüzde 10 kapasite artışı ile 3.3 milyon tonluk yıllık üretim kapasitesine ulaşılacağı tahmin ediliyor. Sektörden 90 bin kişinin geçimini sağlıyor." Rapora göre, Türk oluklu mukavva sanayi 2017 yılında 88 üretici firmaya ait 110 fabrikada 3 milyon tonluk oluklu mukavva üretim kapasitesine sahip... 2017 yılında 2.2 milyon tonluk satış ve 164 bin tonluk ihracat gerçekleştiren sektör, 6.2 milyar liralık ciroya ulaştı.

İhracattaki payı artan sektör, cari açığa da pozitif katkı sağlıyor. 2006 yılında üretimin sadece yüzde 3’ü seviyesinde olan ihracatın payı 2016’da yüzde 7’ye çıktı. Ülkemizde oluklu mukavva üretimi 'geri dönüşümlü kağıt'tan gerçekleşiyor. EKONOMİ SERVİSİ