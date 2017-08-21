Türkiye, Rusların en fazla harcadığı 3. ülke

Yandex.Dengi kartı sahiplerinin bu yaz en fazla tatil yaptıkları ülke Türkiye oldu. Türkiye’yi Rusya, Belarus, Ukrayna, İspanya ve Tayland takip etti. Rusya Turizm Ajansı Rosturizm’in verilerine göre, bu senenin ilk çeyreğinde Türkiye’ye giden Rusyalı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 114 arttı.
Rus turistlerin, Yandex.Dengi kartı ile tek seferde en fazla harcama yaptıkları ülkelerin başında ortalama 5 bin 475 ruble ile Almanya geliyor. Tayland 5 bin 475 ruble ile ikinci, Türkiye 4 bin 158 ruble ile üçüncü sırada. Bu rakam Yunanistan’da 3 bin 843, İtalya’da 3 bin 229, ABD’de 3 bin 114, İspanya’da 2 bin 548, Kıbrıs’ra 2 bin 468 ruble. HALİL MEMİŞ/İSTANBUL
Rus turistlerin, Yandex.Dengi kartı ile tek seferde en fazla harcama yaptıkları ülkelerin başında ortalama 5 bin 475 ruble ile Almanya geliyor. Tayland 5 bin 475 ruble ile ikinci, Türkiye 4 bin 158 ruble ile üçüncü sırada. Bu rakam Yunanistan’da 3 bin 843, İtalya’da 3 bin 229, ABD’de 3 bin 114, İspanya’da 2 bin 548, Kıbrıs’ra 2 bin 468 ruble. HALİL MEMİŞ/İSTANBUL