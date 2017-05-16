Türkiye-Rusya noktayı koyuyor

EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye’nin Rus menşeli buğday ve ayçiçek yağına gümrük vergisini yeniden kaldırmasının ardından Rusya tarafında 'karşı adım' için hazırlıklar sürüyor. İkili ticari-ekonomik ilişkilerin Rus tarafındaki koordinatörü pozisyonunda olan Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç, yaptırımların kaldırılması yolunda bürokratlarla mesaisine devam ediyor. Türk domatesine yasağın 'kısmen kaldırılması' konusunda da bu ay sonuna kadar bir karar alınabileceği bildirildi. Dvorkoviç bu kapsamda 15 Mayıs'ta Moskova’da büyük yerli domates üreticileri ile bir araya geldi. Toplantıya 'Ekokulturı', 'PK Voljskiy' gibi pazarın en büyük üreticilerinin yanı sıra ekonomi ve sanayi bakanlı bürokratları ile diğer bazı meslek kuruluşları temsilcileri de katıldı. Rus medyası bu toplantıyı "Türk domatesine Rusya'da kapı açılıyor" başlığı ile duyurdu. Zirvede "Türk domatesine yasağın hangi şartlarda nasıl kaldırılacağını" ele alındığı belirtildi. Geçen ay sonunda Moskova’da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile yaptırım müzakerelerine oturan Dvorkoviç’in 6-7 Mayıs’ta Ankara’ya gideceği ve 'son noktanın konacağı' Ankara tarafından açıklanmış ancak bu ziyaret gerçekleşmemişti.
Medvedev’e rapor sunacak
Kritik tarih 22 Mayıs
İstanbul’a Medvedev geliyor
22 Mayıs’ta Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev İstanbul’da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ülkeleri hükümet ve devlet başkanları toplantısında Rus heyetine önderlik edecek. Rusya hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Toplantının gündeminde üye ülkelerin işbirliğinin genişletilmesi, sınırdışı karayolu, deniz ve enerji altyapılarının geliştirilmesi dahil olmak üzere örgütün görevlerinin değerlendirilmesi yer alacak. Enerji, enerji verimliliği, ‘Yeşil’ teknoloji, küçük ve orta çaplı işletmelerin, bölgesel yönetimin geliştirilmesi, bölge devletlerinin ihracat potansiyelinin büyütülmesi alanlarındaki projeler görüşülmeye devam edilecek. Görüşme örgütün 25. yılına özel gerçekleştirilecek. Toplantı sonucunda ortak bildirgenin yayınlanması planlanıyor.”