Türkiye-Rusya noktayı koyuyor

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye’nin Rus menşeli buğday ve ayçiçek yağına gümrük vergisini yeniden kaldırmasının ardından Rusya tarafında 'karşı adım' için hazırlıklar sürüyor. İkili ticari-ekonomik ilişkilerin Rus tarafındaki koordinatörü pozisyonunda olan Başbakan Yardımcısı Arkadi Dvorkoviç, yaptırımların kaldırılması yolunda bürokratlarla mesaisine devam ediyor. Türk domatesine yasağın 'kısmen kaldırılması' konusunda da bu ay sonuna kadar bir karar alınabileceği bildirildi. Dvorkoviç bu kapsamda 15 Mayıs'ta Moskova’da büyük yerli domates üreticileri ile bir araya geldi. Toplantıya 'Ekokulturı', 'PK Voljskiy' gibi pazarın en büyük üreticilerinin yanı sıra ekonomi ve sanayi bakanlı bürokratları ile diğer bazı meslek kuruluşları temsilcileri de katıldı. Rus medyası bu toplantıyı "Türk domatesine Rusya'da kapı açılıyor" başlığı ile duyurdu. Zirvede "Türk domatesine yasağın hangi şartlarda nasıl kaldırılacağını" ele alındığı belirtildi. Geçen ay sonunda Moskova’da Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile yaptırım müzakerelerine oturan Dvorkoviç’in 6-7 Mayıs’ta Ankara’ya gideceği ve 'son noktanın konacağı' Ankara tarafından açıklanmış ancak bu ziyaret gerçekleşmemişti.

Medvedev’e rapor sunacak

Dvorkoviç’in şu an Türkiye ile yaptırım konusunu çözüme bağlamak için Moskova’da hazırlıklar yaptığı ve yakında Başbakan Medvedev’e bir rapor sunacağı bildiriliyor. Gelen bilgilere göre Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleştirilmesi kapsamında yapılan toplantıda, Rus üreticiler yasağın aynen korunmasını isterken, bu durumun Rusya’da iç pazarda fiyatlar üzerindeki olumsuz etkisi de ele alındı. Rus medyası, mayıs ayı sonuna kadar bu konuda iyileştirici bir karar beklendiğini yazdı. Rus tarafında masada olan seçeneklerden birinin, Türk domatesine sadece yerli üretimin talebi karşılayamadığı kış döneminde izin vermek olduğu haberleri de son günlerde öne çıkıyor.

Kritik tarih 22 Mayıs

Öte yandan bazı kaynaklar, Dvorkoviç’in sadece domates değil uçak krizi sonrası konan vize hariç tüm yaptırımların kaldırılması konusunda da çalışmaları yürüttüğünü vurguluyor. 22 Mayıs’ta İstanbul ’da yapılacak olan Karadeniz Ekonomik İşbirliği zirvesi bu açıdan çok önemli. Her durumda Rus tarafının bu zirveden hemen önce ya da zirvede, yaptırımların kaldırılması kararı açıklayacağı beklentisi yüksek. Çünkü karşılıklı sözler verildi. Türk tarafı bir adım daha atıp buğdayda yasağı kaldırdı. Sıra Moskova'nın atacağı adımda." Bu kapsamda çalışma izinleri ve inşaat şirketlerinin faaliyetleri konusu da ele alınıyor.

İstanbul’a Medvedev geliyor

22 Mayıs’ta Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev İstanbul’da düzenlenecek Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ülkeleri hükümet ve devlet başkanları toplantısında Rus heyetine önderlik edecek. Rusya hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Toplantının gündeminde üye ülkelerin işbirliğinin genişletilmesi, sınırdışı karayolu, deniz ve enerji altyapılarının geliştirilmesi dahil olmak üzere örgütün görevlerinin değerlendirilmesi yer alacak. Enerji, enerji verimliliği, ‘Yeşil’ teknoloji, küçük ve orta çaplı işletmelerin, bölgesel yönetimin geliştirilmesi, bölge devletlerinin ihracat potansiyelinin büyütülmesi alanlarındaki projeler görüşülmeye devam edilecek. Görüşme örgütün 25. yılına özel gerçekleştirilecek. Toplantı sonucunda ortak bildirgenin yayınlanması planlanıyor.”