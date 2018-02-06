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Türkiye, sanayi ürünü çeşidinde Avrupa'da 7. sırada

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara'da düzenlenen Yerli ve Milli Üretim Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa’da 7. sırada yer aldığını söyledi

06 Şubat 2018 Salı 18:29
Türkiye, sanayi ürünü çeşidinde Avrupa'da 7. sırada

Hisarcıklıoğlu, "Toplam 2 bin 982 çeşit sınai ürün üretiyoruz. Birinci sıradaki Almanya’da 3 bin 559, ikinci Fransa 3 bin 444 adet sanayi ürünü üretiyor. Yani esasında aramızda öyle büyük fark da yok.Ancak sanayi üretimimizin mali değerine baktığımızda 2015'te 956 milyar liralık sınai üretim yapmışken, 2016’da yüzde 9 artarak 1 trilyon lirayı geçmiş durumda. Teknolojik yapımızsa, henüz arzuladığımız noktada değil.

Sanayi üretimi içinde, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin payı yüzde 3.3 iken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25.2" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
SanayiTürkiyeAnkaraTOBB Başkanı M. Rifat HisarcıklıoğluBakımAvrupa
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