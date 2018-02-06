Türkiye, sanayi ürünü çeşidinde Avrupa'da 7. sırada

Hisarcıklıoğlu, "Toplam 2 bin 982 çeşit sınai ürün üretiyoruz. Birinci sıradaki Almanya’da 3 bin 559, ikinci Fransa 3 bin 444 adet sanayi ürünü üretiyor. Yani esasında aramızda öyle büyük fark da yok.Ancak sanayi üretimimizin mali değerine baktığımızda 2015'te 956 milyar liralık sınai üretim yapmışken, 2016’da yüzde 9 artarak 1 trilyon lirayı geçmiş durumda. Teknolojik yapımızsa, henüz arzuladığımız noktada değil.

Sanayi üretimi içinde, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin payı yüzde 3.3 iken orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25.2" diye konuştu.