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Türkiye tarımda sınıfta kaldı

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, "Milli tarımın ifade edildiği 2017 yılında Türkiye kelimenin tam anlamıyla sınıfta kaldı! İthalat cennetine döndü" dedi. Atalık,TÜİK'in son yayımladığı dış ticaret verileri ile 2017 yılının tarım karnesinin de net bir şekilde ortaya çıkmış olduğunu açıkladı.

08 Şubat 2018 Perşembe 13:19
Türkiye tarımda sınıfta kaldı

TÜİK'in son yayımladığı dış ticaret verileri ile 2017 yılının tarım karnesinin de net bir şekilde ortaya çıkmış olduğunu açıklayan TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, "Gıda maddeleri ticareti yüzümüzü güldürdü. İhracatımız 61 milyar TL, ithalatımız 44.7 milyar TL, kazancımız ise 16.3 milyar TL oldu. Ancak, gıdayı üretmeye esas tarımsal hammadde ticaretimizde ise durum çok kötü. İhracatımız 3.4 milyar TL olurken, ithalatımız 21.8 milyar TL, açığımız ise 18.4 milyar TL oldu. Tarımsal hammadde ithalatımız ihracatımızın 6.4 katına çıktı. Her iki kalemin toplamından oluşan tarım ürünleri dış ticaretimiz ise 2.1 milyar TL açık vermiş oldu. Oysa 2016 yılında dış ticaretimiz 4.2 milyar TL fazla vermişti. Milli tarımın ifade edildiği 2017 yılında Türkiye kelimenin tam anlamıyla sınıfta kaldı! İthalat cennetine döndü" dedi.

Atalık şunları söyledi: "Çiftçinin en büyük sorunlarının başında pazarlama kanallarında yaşadığı tıkanıklıklar gelmektedir. Çiftçi tüccarın eline mahkum edilmemeli, üretici ile tüketici arasındaki aracıları azaltacak bir oluşuma gidilmelidir. Bunun da en güzel yolu kooperatiflerdir. Tarıma gereken önem verilerek sektör canlandırılmalı, tarım eğitimi almış mesleklerin istihdamı konusunda elverişli ortam sağlanmalıdır. Yapılan ithalatların eğitimli gençlerimizin istihdam sahalarını yok ettiğinin ve gençlerimizi işsizliğe mahkum ettiğinin bilincine varılmalıdır."

 HABER MERKEZİ

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