Türkiye tekstilde iyi konumda

Türk tekstil sektörü 17-18 Temmuz 2018 tarihleri arasında New York’ta düzenlenen Premiere Vision Fuarı’nda bir kez daha iddiasını ortaya koydu. Türkiye’den 25 milli 8 bireysel olmak üzere 33 firmanın katıldığı fuarda Türk tekstilcileri, gerçekleştirdikleri ticari bağlantıların yanı sıra başta ABD’li yatırımcılar olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelecek iş insanlarını Türkiye’de tekstil sektörüne yatırıma çağırdı.

Fuara katılan Türk iş insanlarına öncülük yapan Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, sektörün global pazarda son derece güçlü bir imaja sahip olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin lokomotifiyiz

Tekstil sektörünün yarattığı katma değer, sağladığı istihdam ve gösterdiği performansla Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinin başında geldiğine dikkat çeken Engin, “Hazır giyim ile birlikte sağladığımız yaklaşık 2 milyon kişilik istihdam ile ülkemizin sosyal istikrarına önemli ölüde destek oluyoruz. Özellikle katma değerli üretim açısından sahip olduğumuz çok yüksek potansiyel ise ihracat rakamlarındaki artış trendi ile de kendisini gösteriyor.

Bu şekilde devam ederse 2018 yılı sonunda 9 milyar dolar civarında, tüm zamanlar için rekor niteliğinde bir değere ulaşacağız. Öte yandan yine hazır giyim ile birlikte bir bütün olarak dış ticaret fazlası veren sektörler arasında ilk sıradayız” diye konuştu

Türkiye’nin Avrupa kıtasının en büyük tekstil üreticisi olduğuna dikkat çeken Engin bunun yanı sıra Türkiye’nin dünyada 7. büyük pamuk üreticisi konumuna çıktığını bildirdi. Engin şunları söyledi: “Ev tekstilinde broderi ve gipür üretimi için dünyanın en büyük makine parkına sahibiz.

Avrupa'nın nevresim üreten en büyük fabrikası ise Türkiye'de. Havlu konusunda dünyanın ilk üç tedarikçisinden birisiyiz. 2018 ilk altı ayı itibarıyla dünya tekstil ihracatında Türkiye'nin payı yaklaşık yüzde 3, ev ve mekân tekstillerinde yüzde 4.5 ve teknik tekstillerde yüzde 1.5'tir.”

EKONOMİ SERVİSİ