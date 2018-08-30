Türkiye tohumda açık verdi

Tohum tarım sektörünün olmazsa olmazı...Tohum yoksa, üretim de yok...

Türkiye'de tohumculuk sektörü dikkat çeken bir gelişme gösterirken, istenilen seviyeden de henüz uzak. Geçen yıl 136 milyon dolar tohum ihraç eden tohumculuk sektörü, son on yılda üretimini 3.5 kat, son 15 yılda ise ihracatını 8 kat arttırmayı başardı.

Türkiye’de tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren 832 şirket bulunuyor. Bu şirketlerin 778’i yerli sermaye, 22’si yerli-yabancı ortaklı ve 32’si de yabancı firmalardan oluşuyor.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Kamil Yılmaz, tohumun bu yıl tarım sektörünün en önemli gündem maddelerinden biri olacağına işaret ederek, “2017 yılında Avrupa, Amerika ve Afrika’da 80 ülkeye 136 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Türkiye, tohum ticareti yapan ülkeler arasında dünyada 10. sırada yer alıyor, hedefimiz ilk 5’te yer almak" dedi.

İthalat daha yüksek

Tohumculuk sektörü olarak yıllık üretim hedeflerini 1.5 milyon tona yükselttiklerini belirten Yılmaz, “2017 yılında 1 milyon 50 bin ton sertifikalı tohum ürettik, 40 bin ton ithalat, 44 bin ton ihracat yaptık. İthal ettiğimiz tohumun karşılığı 185 milyon dolar, ihraç ettiğimiz tohumun değeri de 136 milyon dolar. Türkiye'de tohumculuk sektöründe ihracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 73... Buna fide, fidan ve süs bitkilerini de dahil ettiğimiz zaman ihracatın, ithalatı karşılama oranı yüzde 90'ların üzerinde" şeklinde konuştu.

Tohumculuk sektörü Antalya'da buluşuyor

Tohumculuk başta olmak üzere sera ve sulama teknolojileri, bitki besleme ve koruma ile traktör ve tarım makineleri sektörleri 18 yıldır Antalya’da dünyanın en büyük örtü altı tarım sektörü fuarı Uluslararası Growtech Eurasia’da buluşuyor.

Growtech Eurasia’nın ihracat odaklı bir fuar olduğunun altını çizen Growtech Marka Direktörü Engin Er, “28 Kasım-01 Aralık 2018 tarihleri arasında Antalya Expo Center’da 50 bin metrekare alanda ‘Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması’ ana temasıyla Uluslararası Growtech Eurasia Tarım Fuarımıza bu yıl 30 ülkeden 800 firma ve marka yer alacak. Growtech Eurasia, ihracat potansiyellerini arttırmak isteyen, yeni pazarlar arayan katılımcıları bir araya getiren uluslararası bir arena. Geçtiğimiz yıl uluslararası ziyaretçi sayımızı yüzde 35 oranında arttırdık. Bu yıl ki hedefimiz 100’ü aşkın ülkeden 85 binin üzerinde ziyaretçiyi Antalya’da ağırlamak ve her yıl sektör için oluşturduğumuz ortalama 600-700 milyon dolar iş hacmini daha da yukarı seviyelere çıkarmak” dedi.

EYÜP KABİL/İSTANBUL