Türkiye turizmde stratejik ülke

Zaf Grup bünyesinde faaliyet gösteren Concorde Hotels and Resorts, Antalya’da 2005’ten bu yana turizme hizmet veren Concorde Deluxe Resort Lara’nın ardından ikinci otel yatırımını Kıbrıs’a yaptı.

Ada’nın Bafra bölgesinde 150 milyon dolarlık yatırımla kurulan Concorde Luxury Resort’ün bu yıl Haziran ayında misafirlerini ağırlamaya başlaması planlanıyor. Concorde Hotels and Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Yağcı, düzenlediği basın toplantısında, 2016 yılında turizmin kötü geçtiğine işaret ederek, "Geçen yıl iyileşme vardı. Bu yıl bu sürüyor. Kongre turizminde de düzelme var" dedi.

KKTC'ye 2 milyon turist geliyor

Türkiye'nin turizmde stratejik ve oyun kurucu ülke olduğun işaret eden Yağcı, şunları söyledi: "Dünyada turizm yılda yüzde 7 büyüyor. 2030'da yılda 1.8 milyar insan seyahat edecek. Biz Türkiye olarak bu pastadan pay almalıyız.

KTC'deki 1500 yatak kapasiteli otelimiz iddialı olacak ve burada aile konseptini öne çıkaracağız. KKTC'ye yılda 800 bini çoğunlukla İngilizler ve Almanlar olmak üzere 800 bini yabancı, 1.2 milyonu da Türk turist olmak üzere 2 milyon kişi geliyor. Ülkedeki yatak kapasitesi 20 bin..." 569 oda ve yaklaşık 1.700 yatak kapasitesine sahip olan Concorde Luxury Resort, yaklaşık 125.000 metrekarelik alan üzerinde yer alıyor.

EKONOMİ SERVİSİ