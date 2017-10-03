'Türkiye turizmde vazgeçilmez bir ülke'

Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) Başkanı Tijani Haddad, "Türkiye, dünya turizminde vazgeçilmez bir ülke. Türkiye'nin bulunduğu bölge itibarıyla birtakım sıkıntıları olabilir.

Lakin turizme sıkıntı yaşatacak konular dünyanın başka memleketlerinde de olabilir. Bunu ekonomik bir olay olarak düşünüp, üstüne gitmek lazım" dedi.

Haddad, yaptığı açıklamada, turizmin dünya ekonomisinde çok önemli bir kaynak oluşturduğunu söyledi. Türkiye'nin turizm açısından dünyada ve özellikle Akdeniz'de önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Haddad, bu açıdan birçok ülkeye göre daha şanslı bir konumda olduğunu belirtti.

Haddad, Türkiye'de yalnızca deniz ve güneş turizmi yapılmadığını ifade ederek, "Türkiye, deniz ve güneşin yanı sıra tarihi ve kültürel açıdan da çok zengin bir ülke. Ayrıca çok misafirperver bir halkı var. Türkiye dünya turizminde vazgeçilmez bir ülke. Türkiye'nin bulunduğu bölge itibarıyla birtakım sıkıntıları olabilir. Lakin turizme sıkıntı yaşatacak konular dünyanın başka memleketlerinde de olabilir. Bunu ekonomik bir olay olarak düşünüp, üstüne gitmek lazım" diye konuştu.

Türkiye'de tatil Avrupa'dan ucuz

Özellikle Ortadoğu ve Akdeniz'in güneyindeki ülkelerin turizm bakımından çok şanslı olduğunu aktaran Haddad, bu ülkelerin tarihsel ve kültürel olarak da turizm merkezi olduğunu anımsattı.

Haddad, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün sanki kötü bir durumdaymış gibi görünse de Avrupalılar Türkiye'den ve Akdeniz'in güneyindeki turistik ülkelerden vazgeçemezler. Çünkü kendi memleketlerinde yapabilecekleri tatil, onlar için çok ciddi maliyet demektir. Onun için gerek Avrupalı gerekse diğer bölgelerdeki turistler için Türkiye vazgeçilmez bir bölgedir. Yani Türkiye'de tatil maliyeti Avrupa'ya göre daha uygun.

Uzak Doğu yani Çin, Bangkok, Singapur ve Hong Kong gibi yerlerde turizm artmış gibi görünse de buralar yalnızca yedek turizm bölgeleridir." Turizmin sürdürülebilir olması için özellikle ülkedeki güvenliğin sağlanması gerektiğine değinen Haddad, turist getirmek istenilen ülkelerde tanıtımın iyi yapılmasına dikkati çekti.

EKONOMİ SERVİSİ