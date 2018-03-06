Türkiye'ye 19 milyar dolar yatırdılar!

Katar'ın ilk özel bankası Comercial Bank'ın 2014 yılında bir kısım hisselerini, 2016'da ise tamamını Anadolu Grubu'ndan satın aldığı ABank'ın ismi, adı başka şirketlerle ve bankalarla karıştırıldığı gerekçesiyle Alternatif Bank olarak değiştirildi. Commercial Bank Grup CEO’su ve Alternatif Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Joseph Abraham, Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür ile birlikte İstanbul'da düzenlediği basın buluşmasında, Türkiye'nin sahip olduğu jeopolitik konumuyla çok önemli bir ülke olduğuna işaret etti.

Abraham, şunları söyledi: "Türkiye ile Katar arasında çok güzel ilişki var. Bu ilişki Katar'a 5 Haziran 2017'den bu yana Körfez ülkeleri tarafından uygulanan abluka sonrasında daha da gelişti. Türkiye'den Katar'a yapılan ihracat geçen yıl yüzde 46 arttı. Katarlılar şimdi Türk sütü içiyor. Commercial Bank Türkiye’ye son 4 yılda 1 milyar dolar yatırdı. Dostumuz olarak gördüğümüz Türkiye’ye yaptığımız yatırımların gelecek dönemde daha da büyüyeceğine ve her iki ülkenin ekonomisine değer katacağına eminiz. Alternatif Bank’a yaptığımız yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım, Katar özel sektörü tarafından şu ana kadar Türkiye’de yapılan en yüksek tutardaki yatırımdır. Zafer Kurtul gibi çok deneyimli bankacılar yönetim kurulumuzda yer alıyor." Abraham, Türkiye'nin dünyada en fazla cari açık ve dış ticaret açığı veren 4. ülke olduğunun hatırlatıldığında ve bunu bir risk olarak görüp görmedikleri sorulduğunda, "Bu riski dikkate almıyoruz. Döviz kuru riskini ve dövizde yaşanabilecek dalgalanmaları tecrübeli bankacılarımızla aşacağız” şeklinde konuştu.

Katarlılar şirket satın almaya devam edecek

Kaan Gür ise Katarlıların Türkiye'ye şu ana kadar 19 milyar dolar yatırım yaptığına işaret ederek, tüm dünyadaki yatırım tutarının 400 milyar dolara ulaştığını kaydetti. Gür, "Doğru yatırımcıyı çekmek açısından Katar’ı önemli bir pazar olarak görüyoruz" dedi. Verilen bilgilere göre 53 şubesi bulunan Alternatif Bank'ın aktif büyüklüğünün 20.8 milyar, öz kaynaklarının 1.7 milyar, kredi büyüklüğünün 14.6 milyar, mevduatının 11.2 milyar lira olduğu belirtildi. EKONOMİ SERVİSİ

