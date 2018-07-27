Türkiye'yi Ali Koç temsil edecek

Holdingden yapılan açıklamaya göre, bünyesindeki 140 ticaret kuruluşu ve 190 bin işletmede sağladığı 7 milyon istihdamla Birleşik Krallık’ın özel sektörü buluşturan en etkili iş örgütü olarak bilinen İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda, Türkiye'yi Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç temsil edecek. Koç, İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda yeni kurulan Uluslararası Ticaret ve Yatırım Konseyi’nden gelen davet üzerine birliğe katıldı.

İngiliz hükümetiyle birlikte ticaret ve yatırım üzerine yeni politikalar geliştirerek dünya genelinde ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen konsey, çeşitli bölge ve sektörlerde yer alan farklı ölçeklerdeki İngiliz şirketlerinden ve önemli yabancı yatırımcılar arasından oluşan 25 üst düzey yöneticiyi bir araya getiriyor.

Airbus’ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Katherine Bennett’in başkanlık edeceği konsey, yılda iki defa bir araya gelecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, dünyanın en etkili iş örgütleri arasında gösterilen İngiliz Sanayi Konfederasyonu’nda yer almaktan mutluluk duyduğunu, Birleşik Krallık’ın Türkiye'nin en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Bu platformda ülkemizi temsil edecek olmaktan ötürü gurur duyuyorum.

Türkiye’nin en büyük ikinci ihracat pazarı olan İngiltere, ülkemizin dış ticaretinde fazla verdiği ve ihracatını devamlı artırdığı ender ülkeler arasında yer alıyor” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ