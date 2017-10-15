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Türkiye zeytinyağında dünya ikincisi konumunda

Edremit Ziraat Odası Meclis Başkanı Cahit Çetin, ülkede üretilen zeytinyağında en yüksek rekolteye ulaşıldığını belirterek, "Zeytinyağında dünya ikincisi konumundayız" dedi. Çetin, zeytin hasat dönemine başlandığını anlatarak, ülke genelinde zeytinyağı rekoltesinde önemli bir artış olduğunu söyledi.

15 Ekim 2017 Pazar 16:30
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Türkiye zeytinyağında dünya ikincisi konumunda

Markalaşarak dünya pazarında kalıcı olunması gerektiğinin altını çizen Çetin, "Zeytinyağı politikaları konusunda sadece üretmek yetmiyor. Dünya pazarlarında köprü başı tutmak lazım, markalaşmak lazım. Dünyanın en nadide zeytinyağını dünyanın en iyi yerlerinde, en iyi biçimde pazarlamamız lazım" diye konuştu.

Çetin, bu yıl için rekolte tahmin çalışmalarının yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Şunu söyleyebilirim, Türkiye bu güne kadar tarihinde gördüğü en yüksek rekolteyi üretmiş durumdadır. Türkiye bu güne kadar tarihinde gördüğü en yüksek rekolteyi üretmiş durumdadır. Zeytinyağında dünya ikincisi konumundayız. Tabii ki bölge bölge rakamlarını tespit heyeti açıklayacaktır. Türkiye bu sene 300 bin ton rekolte ile karşı karşıyadır. Bu durum, önümüzdeki senelerde yaşanacak olan katlanarak büyümenin bir habercisidir."

AA

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