Türkiye’de 270 ton süt tozu ithal edildi

Ömer Fethi Gürer, Bakan Tüfençi tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde 2016 ve 2017 yıllarında ithal edilen süt tozu ve buzağı maması miktarının açıklanmasını istedi.

Önergeyi yanıtlayan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, “01.01.2016 - 31.10.2017 arası dönemine ilişkin (2017 yılı verileri geçici) toplam 270 bin 210 kg süttozu, 110 bin 299 kg diğer hayvan yemi ithalatı gerçekleşmiştir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise 171 milyon dolar değerinde hayvan yemi ithal edilmiş olmasının, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın geldiği noktayı göstermesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Son yıllardaki yanlış tarım politikaları nedeniyle tarım ve hayvancılıkla ilgili neredeyse her şeyin ithal edildiğine dikkat çeken Gürer, “Yem, mazot, gübre ithal. Et, saman ithal. Hayvan yemi ithal. Tüm bunların yanında, Türkiye’de süt fiyatları çok düşük olmasına rağmen, ülkemiz süt tozu ithalatında da yurtdışına ciddi rakamlar ödüyor. Tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yeten bir ülkeyken, bugün süt tozunu ve hayvan yemini ithal ediyor duruma gelmişsek, bu üzerinde durulması ve çözüme kavuşturulması gereken önemli konulardan biri durumundadır” diye konuştu.

YENİ MESAJ/ANKARA