Türkiye’de reklam yatırımları çok düşük

2.1 milyar dolarlık rakamın en az 5 milyar dolara çıkması gerekiyor" dedi. Dünya reklam yatırımları içinde Türkiye’nin payının binde 4'le oldukça düşük bir seviyede seyrettiğini, bu oranın yüzde 1’ler seviyesine yükselmesi gerektiğini belirten Pura, devamla şunları kaydetti: "8.5 milyon nüfuslu İsrail'in reklam yatırımları 5.4 milyar dolar. İsveç’in nüfusu 10 milyon, reklam yatırımları 3.2 milyar dolar. 80 milyon nüfuslu Türkiye'de ise reklam yatırımları yıllık 2.1 milyar dolar." EKONOMİ SERVİSİ