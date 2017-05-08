2.1 milyar dolarlık rakamın en az 5 milyar dolara çıkması gerekiyor" dedi. Dünya reklam yatırımları içinde Türkiye’nin payının binde 4'le oldukça düşük bir seviyede seyrettiğini, bu oranın yüzde 1’ler seviyesine yükselmesi gerektiğini belirten Pura, devamla şunları kaydetti: "8.5 milyon nüfuslu İsrail'in reklam yatırımları 5.4 milyar dolar. İsveç’in nüfusu 10 milyon, reklam yatırımları 3.2 milyar dolar. 80 milyon nüfuslu Türkiye'de ise reklam yatırımları yıllık 2.1 milyar dolar." EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye’de reklam yatırımları çok düşük
Reklamverenler Derneği (RVD) Başkanı Ahmet Pura, Türkiye'de reklam yatırımlarının yıllık 2.1 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam dünyayla kıyaslandığında çok düşük
08 Mayıs 2017 Pazartesi 16:59
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