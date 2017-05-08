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Türkiye’de reklam yatırımları çok düşük

Reklamverenler Derneği (RVD) Başkanı Ahmet Pura, Türkiye'de reklam yatırımlarının yıllık 2.1 milyar dolar olduğunu belirterek, "Bu rakam dünyayla kıyaslandığında çok düşük

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Türkiye’de reklam yatırımları çok düşük

2.1 milyar dolarlık rakamın en az 5 milyar dolara çıkması gerekiyor" dedi. Dünya reklam yatırımları içinde Türkiye’nin payının binde 4'le oldukça düşük bir seviyede seyrettiğini, bu oranın yüzde 1’ler seviyesine yükselmesi gerektiğini belirten Pura, devamla şunları kaydetti: "8.5 milyon nüfuslu İsrail'in reklam yatırımları 5.4 milyar dolar. İsveç’in nüfusu 10 milyon, reklam yatırımları 3.2 milyar dolar. 80 milyon nüfuslu Türkiye'de ise reklam yatırımları yıllık 2.1 milyar dolar." EKONOMİ SERVİSİ

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