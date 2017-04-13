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Türkiye’den vazgeçemediler

Charter seferlerinin durdurulma ihtimaline yönelik basına yansıyan iddialara rağmen, Türkiye'nin Rusya'da turistlerin bir numaralı tatil seçeneği olmaya devam ettiği bildirildi.

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Türkiye’den vazgeçemediler

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan açıklamada, Rusya'da yapılan tatil rezervasyonlarının yüzde 50'sinin Türkiye'ye yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Rusya'nın charter seferlerini tekrar durdurabileceğine yönelik geçtiğimiz günlerde basına yansıyan iddiaların, Türkiye'ye yönelik ilgide önemli bir değişikliğe sebep olmadığı vurgulanırken, söz konusu iddialar sonrasında Türkiye tatilini değiştirmek isteyenlerin çok düşük bir seviyede kaldığı kaydedildi. Uzmanlar bu yıl Türkiye'yi 5 milyon Rus turistin ziyaret etmesini bekliyor. 

EKONOMİ SERVİSİ
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