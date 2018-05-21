Türkiye’nin açığı 443.7 milyar dolar

Buna göre, Martta 2017 sonuna kıyasla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 1.1 artarak 230.5 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 1.4 azalarak 674.2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, Mart sonu itibarıyla 443.7 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 455.4 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 2.4 artışla 110.3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1.5 azalışla 75.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 6.3 azalışla 32.7 milyar dolara düştü. AA