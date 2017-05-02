Türkiye’nin açığı 4.9 milyar dolar

Buna göre Nisan'da Türkiye'nin dış ticaret açığı 4 milyar 911 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirilen sektör 1.96 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları olurken, bu sektörü 1.19 milyar dolar ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler ve 1.07 milyar dolar ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler takip etti. Nisan ayında en çok ithal edilen kalem 2.63 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler faslı oldu. Bu kalemi 2.13 milyar dolar ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 1.45 milyar dolar ile elektrikli makine ve cihazlar izledi. EKONOMİ SERVİSİ