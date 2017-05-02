Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türkiye’nin açığı 4.9 milyar dolar

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat 12 milyar 833 milyon dolar, ithalat ise 17 milyar 744 milyon dolar oldu

Bu haber kez okundu.

Türkiye’nin açığı 4.9 milyar dolar

Buna göre Nisan'da Türkiye'nin dış ticaret açığı 4 milyar 911 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirilen sektör 1.96 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları olurken, bu sektörü 1.19 milyar dolar ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler ve 1.07 milyar dolar ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler takip etti. Nisan ayında en çok ithal edilen kalem 2.63 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler faslı oldu. Bu kalemi 2.13 milyar dolar ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 1.45 milyar dolar ile elektrikli makine ve cihazlar izledi. EKONOMİ SERVİSİ

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Türkiye’nin Açığı 4.9 Milyar DolarGümrük Ve Ticaret Bakanlığının Resmi Olmayan Geçici Dış Ticaret Verilerine GöreIthalatDolar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100