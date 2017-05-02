Buna göre Nisan'da Türkiye'nin dış ticaret açığı 4 milyar 911 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirilen sektör 1.96 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları olurken, bu sektörü 1.19 milyar dolar ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler ve 1.07 milyar dolar ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler takip etti. Nisan ayında en çok ithal edilen kalem 2.63 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler faslı oldu. Bu kalemi 2.13 milyar dolar ile kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler ve 1.45 milyar dolar ile elektrikli makine ve cihazlar izledi. EKONOMİ SERVİSİ
Türkiye’nin açığı 4.9 milyar dolar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, nisanda ihracat 12 milyar 833 milyon dolar, ithalat ise 17 milyar 744 milyon dolar oldu
02 Mayıs 2017 Salı 16:54
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