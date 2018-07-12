Türkiye’nin buluş şampiyonu

Koç Grubu şirketlerinden Arçelik, Ar-Ge ve inovasyon alanında başarılı projelerden ortaya çıkan buluşları çalışanlarını bu yıl da ödüllendirdi. Divan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde düzenlenen 20. Buluş Günü’nde 600 Arçelik buluşçusuna ödülleri takdim edildi.

Buluş Günü’nün açılışında konuşan Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Arçelik’in 145’ten fazla ülkede faaliyet gösteren başarılı bir şirket olmasında köklü Ar-Ge mirasımızın büyük bir payı bulunuyor. 30 yıla yakın Ar-Ge geçmişimizle tüketicilerimizi ‘ilk’ler ve ‘en’lerle buluşturuyoruz. Arçelik’in başarılarının arkasında işlerini aşkla yapan buluşçularımız var; onların bu çabaları tüketicilerimizin markalarımıza olan sarsılmaz güveni ve sevgisi olarak bizlere geri dönüyor. Şirketimizin gururu buluşçu arkadaşlarımızı kutluyor ve başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Yeniliğin peşinden koşuyoruz

Şirketin Ar-Ge alanında bu yıl gösterdiği başarılara dikkat çeken Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu da “Arçelik olarak sürekli yeniliğin peşinden koşuyoruz; en güçlü olduğumuz alanların başında inovasyon ve Ar-Ge geliyor. Ülkemizden yurt dışına yapılan her üç patent başvurusunda Arçelik çalışanlarının imzası var. Bu alandaki en prestijli kuruluş olan Dünya Fikri Haklar Örgütü’nün en çok uluslararası patent başvurusu yapan şirket sıralamasında bu yıl 3 sıra daha yukarı çıkarak 71. sıraya yükseldik. İlk 100’deki tek Türk şirketiyiz. İngiltere, ABD, Tayvan, Portekiz ve Türkiye’deki toplam 14 Ar-Ge merkezimizle global bir Ar-Ge ekosistemini yönetiyoruz” şeklinde konuştu.

Arçelik’te yılın buluşları

Arçelik’te yılın buluşçusu özel ödülünün sahibi bu yıl alınan patentlerin birçoğunda katkısı bulunan Ar-Ge Temizleme Teknolojileri bölümünden kıdemli uzman Yusuf Koç oldu. Koç’un şu ana kadar toplam 71 patent başvurusu bulunuyor. 25 yaşındaki Nazlı Ecem Çoker de, yılın buluşu ödülünü alan patentlerde imzası bulunan mühendislerden biri. Makine Mühendisi Çoker’in toplam 10 patenti bulunuyor. Ödül alan Arçelik buluşçularından 95’ini kadın çalışanlar oluşturuyor. AHMET SAFA TERZİ/ İSTANBUL