Türkiye’nin döviz açığı 403 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haziran 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Haziran sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3.5 azalışla 224.7 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 9.2 azalışla 628.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şekilde tanımlanan net UYP, Haziran sonu itibarıyla 403.4 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 459.3 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 8.7 düşüşle 98.4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1.6 azalışla 75.2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları, Haziran döneminde geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 12.4 azalarak 155.6 milyar dolar oldu. Bu dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 30.5 azalışla 36.1 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 27.6 düşüşle 22.4 milyar dolar oldu.