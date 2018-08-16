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Türkiye’nin ‘en büyük yerli’ cep telefonu fabrikası

General Mobile’ın yıllık 2.5 milyon adet üretim kapasiteli yeni fabrikası İstanbul İkitelli’de faaliyete geçti. 2018 sonu itibariyle hedef, üretim kapasitesini 4.4 milyon adete çıkarmak

16 Ağustos 2018 Perşembe 17:09
Türkiye’nin ‘en büyük yerli’ cep telefonu fabrikası

Türkiye’nin yerli cep telefonu markası General Mobile, 33 ülkede gerçekleştirdiği büyüme ve yatırımların yanı sıra Türkiye’ye de değer katmaya devam ediyor. Marka stratejisi, operasyonu, tasarımı, Ar-Ge ve üretim tesisleri Türkiye’den yönetilen General Mobile, 100 milyon TL’lik yeni fabrika yatırımı ile birlikte Türkiye’nin en büyük yerli cep telefonu fabrikasını üretime kazandırmış oldu. 2018 yılı sonunda toplamda 45 ülkede olmayı hedefleyen General Mobile, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları ile de dikkat çekiyor. İstanbul İkitelli’deki fabrika yatırımıyla Türk markası olan General Mobile’ın, Ar-Ge merkezi ve operasyon yönetiminin ardından, üretimi de Türkiye’de olacak. Marka, ürettiği telefonlarını 33 ülkeye ihraç ediyor.

Hedef ihracatı artırmak

General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, “Türkiye’nin uluslararası pazardaki yerini sağlamlaştırmasının tek yolu, öz kaynaklarıyla teknoloji geliştirmekten ve ihraç etmekten geçiyor. Bunun yaratacağı katma değer, Türkiye’nin gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Türkiye’deki fabrikamızda 33 ülkeye de ihraç ettiğimiz tüm modellerimizin üretimini gerçekleştiriyoruz. 2017 yılında toplam satışımızın yüzde 16’sı ihracat yolu ile oldu. Yeni fabrika yatırımımızla bu oranı 2018 yılı sonunda yüzde 20’ye çıkartmayı planlıyoruz. 2017 yılında ihracat ciromuz 75 milyon TL’ydi, 2018 sonu itibariyle ihracat hedefimiz ise 155 milyon TL. Yeni üretim üssümüzde artan üretim kapasitemizle, bir yandan iç pazarın ihtiyaçlarını karşılarken, bir yandan da ihracatımızı güçlendireceğiz” dedi. EKONOMİ SERVİSİ

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