Türkiye’nin en değerli moda markası Koton

Araştırmada, geçen yıla göre yüzde 112 değer artışı göstererek 26. sıraya yerleşen Koton, Türkiye’nin en değerli moda markası oldu. Araştırmada, 11 basamak birden yükselen Koton’un Yönetim Kurulu Üyesi ve Eş Başkanı Gülden Yılmaz, "Brand Finance listesi ve bu listedeki konumumuz, Koton’un artık Türkiye’nin dev şirketleri ile aynı ligde yer aldığını gösteriyor. Bu başarının temelinde 10 binden fazla çalışanımızın çabaları, küresel bir moda markasına dönüşme hikayemize güç veren iş ortaklarımızın katkıları ve müşterilerimizin ilgisi yer alıyor. Biz bir hayal kurduk ve milyonlarca müşterimize modayı ulaşılabilir kıldık. Tutkuyla bağlı olduğumuz hayallerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda büyümemizi hız kesmeden sürdürmeye kararlıyız" dedi. EKONOMİ SERVİSİ