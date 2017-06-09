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Türkiye’nin en süper markası THY

Superbrands tarafından Türkiye'de 2005 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 6'ncısı tamamlanan 'Süpermarkalar Türkiye 2016' araştırma sonuçları, Superbrands Türkiye yetkilileri Dilek Koç, Gürkan Kınacı, Canan Konuk ve Nielsen Tüketici Araştırmaları Lideri Nur Serenli'nin katıldığı toplantıda paylaşıldı

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Türkiye’nin en süper markası THY

4 bin 986 marka arasında bin 148 aday markanın aday olarak belirlendiği 'Süpermarkalar Türkiye 2016'da ilk sırada THY yer aldı. THY'yi; Mercedes-Benz, Whatsapp, Samsung ve BMW izledi. En süper markanın 4'ünün yabancı şirket olması dikkat çekiyor. Superbrands Türkiye yetkilisi Dilek Koç, araştırma sonuçlarına ilişkin şu bilgileri verdi: "Sonuçlar kapsamında ilk 5'te yer alan markalar THY, Mercedes-Benz, Whatsapp, Samsung ve BMW olarak sıralandı. Sonuçlar çok sürpriz olmadı, teknoloji ve araba markaları 181 marka içinde önemli yeri aldı. 181 markanın yüzde 57'si Türk markalarından oluşuyor. 103 markanın Türk markası olması önemli. İlk başladığımız yıllarda bu oran yüzde 50'nin altındaydı." EKONOMİ SERVİSİ

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