Türkiye’nin enerji ithalatı yüzde 39 arttı

Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Volkan Özdemir, geçen yılın ilk üç ayında petrol fiyatlarının uzun bir aradan sonra en düşük dönemini yaşadığını ve söz konusu dönemde petrol fiyatlarının ortalama 30 dolar civarında olduğunu hatırlatarak, "Petrol fiyatlarının geçen yıla göre tekrar yükselişe geçmesi, Türkiye'nin enerji ithalatına da olumsuz yansıyor. Türkiye'nin enerji ithalatının, bu yıl sonunda yeniden 40 milyar dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor" dedi. Bu yıl aynı dönemde petrol fiyatlarının yaklaşık 50 dolara çıktığını dolayısıyla fiyatlarda geçen yıla kıyasla en az üçte bir oranında bir artışın görüldüğünü anlatan Özdemir, "Bu durum doğal olarak Türkiye'yi de etkiliyor. Miktar olarak çok büyük farklılıklar olmamasına rağmen, petrol fiyatlarının ve petrole bağlı doğalgaz fiyatlarının geçen yıla göre tekrar yükselişe geçmesi, Türkiye'nin enerji ithalatına da olumsuz yansıyor" dedi. AA