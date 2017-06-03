Türkiye’nin güneşi Almanya’da tanıtıldı

Almanya'nın Münih kentinde 29 Mayıs'ta başlayan ve 5 gün süren fuara katılan GÜNDER heyeti, Türkiye'nin güneş enerjisindeki mevcut durumunu, dünyanın sektörde önde gelen ülkelerindeki uygulamalar ve teknolojik yeniliklerle kıyaslama imkanına da kavuştu.

GÜNDER Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli öncülüğündeki özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarında güneş enerjisiyle ilgili projeler gerçekleştiren temsilcilerin yer aldığı heyet, fuar süresince yabancı mevkidaşlarıyla mevzuat ve eş değer projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu. Heyette bulunan Türk kamu ve özel sektör temsilcileri, Almanya'nın önde gelen invertör üreticilerinden Kaco AŞ'nin Neckarslum'daki fabrikası ile Münih'e 100 kilometre mesafedeki yenilenebilir enerji kasabası Wildpoldsried'teki rüzgar, güneş ve biyogaz tesislerine düzenlenen saha gezilerine de katıldı. Halen güneş enerjisinde yaklaşık 830 megavat kurulu gücü bulunan Türkiye, 2023 yılı itibariyle sektörde 5 bin megavat kapasiteye ulaşmayı planlıyor. HALİL MEMİŞ