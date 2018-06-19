Türkiye’nin ilk metro ihracatı

Bangkok Green Line metro projesi kapsamında Siemens Mobility ortaklığıyla her biri 4 vagondan oluşan 22 metro tren setinin üretimini üstlenen Bozankaya, ilk metro aracını düzenlenen törenle takdim etti. Bozankaya’nın Ankara’daki fabrikasında düzenlenen törene Bangkok Valisi Asvin Kvanmuang da katıldı. Bozankaya AŞ Kurucusu Murat Bozankaya, burada yaptığı konuşmada, “Bugün Türkiye’nin ilk metro ihracatına imzamızı atıyoruz. Ürünlerimizle Bangkok halkının hayatına dokunacak olmaktan çok mutluyuz” dedi. Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang da artan yolcu talebini karşılamak için daha fazla trene ihtiyaç duyduklarını anlatarak, Bangkok olarak kısa sürede toplu taşımayı artırmak için yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.