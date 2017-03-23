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‘Türkiye’ye 3.5 milyon Rus turist gelebilir’

Rusya’da Türkiye’ye yapılan erken rezervasyonlar, bu ülkeyi 2017’de 3-3.5 milyon Rus turistin ziyaret edebileceğine işaret ediyor Bu tahmin Rusya’nın en büyük tur operatörlerinden Intourist’ten geldi.

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‘Türkiye’ye 3.5 milyon Rus turist gelebilir’

Düzenlediği basın toplantısında turist sezonuna ilişkin tahminlerini paylaşan Intourist Genel Müdürü Viktor Topolkarayev, “Eğer önemli bir durum olmazsa, yurt dışı tur satışlarında, Türkiye’nin pazara dönmesi nedeniyle geçen yıla göre belirgin bir artış olacak. 2-3 ay önce Türkiye’ye Rusya’dan bu yıl 3 milyon turistin gideceğini tahmin ederken, bugün gözlediğimiz agresif satış temposu göz önünde bulundurulduğunda, bu tahmini 3.5 milyona çıkarabilirim” dedi.

Yurt dışı tatili için yapılan erken rezervasyonların normalin çok üzerinde olduğunu belirten turizmci, “Yurt dışına turist ilgisi eşsiz bir eğilim ve büyüme gösteriyor. Bu biraz da ürkütücü. Erken rezervasyonlarda ve satışlarda pazarda daha önce olmayan bir durumu görüyoruz” dedi. World Tourism Forum yöneticisi Bulgut Bagci ise, 2017 yılında Rusya’dan Türkiye’ye 5 milyon turistin seyahat edebileceğini öngörmüştü.

EKONOMİ SERVİSİ

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