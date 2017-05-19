Böylece Türkler, Çinlilere göre 20 kat daha hızlı çalışmış oldu. Kigali Uluslararası Havaalanı'na 6, şehir merkezine de 7 kilometre uzaklıktaki kompleks 12.6 hektar alana inşa edildi. Haziran 2016'da düzenlenen 27. Afrika Birliği Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Kigali Kongre Merkezi, 2 bin 600 kişilik kapasiteye sahip konferans salonu ve 292 odalı beş yıldızlı Radisson Blu oteliyle sadece Ruanda'nın değil Afrika'nın da önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. AA
Türkler Çinlileri 20’ye katladı
Ruanda'da Çinli inşaat firmasının 5 yılda ancak yüzde 20'sini yapabildiği başkent Kigali'deki kongre merkezi ve otel kompleksi, Türkler tarafından 1 yılda bitirildi
19 Mayıs 2017 Cuma 16:21
Bu haber kez okundu.