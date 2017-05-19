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Türkler Çinlileri 20’ye katladı

Ruanda'da Çinli inşaat firmasının 5 yılda ancak yüzde 20'sini yapabildiği başkent Kigali'deki kongre merkezi ve otel kompleksi, Türkler tarafından 1 yılda bitirildi

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Türkler Çinlileri 20’ye katladı

Böylece Türkler, Çinlilere göre 20 kat daha hızlı çalışmış oldu. Kigali Uluslararası Havaalanı'na 6, şehir merkezine de 7 kilometre uzaklıktaki kompleks 12.6 hektar alana inşa edildi. Haziran 2016'da düzenlenen 27. Afrika Birliği Zirvesi'ne de ev sahipliği yapan Kigali Kongre Merkezi, 2 bin 600 kişilik kapasiteye sahip konferans salonu ve 292 odalı beş yıldızlı Radisson Blu oteliyle sadece Ruanda'nın değil Afrika'nın da önemli merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. AA

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