Seyahatseverler kötü kokan ve yüksek sesle konuşan gürültücü yolcuların yanında yolculuk yapmanın ise oldukça can sıkıcı olduğunu düşünüyor. Seyahat edenlerin yüzde 30’u uçağın orta bölümünde ve kalan yüzde 5’i ise uçağın arka tarafında oturmayı tercih ettiğini belirtiyor. Anket sonuçlarına göre, seyahatseverlerin yüzde 71.6’sı yerli hava yolları içinde THY’nin koltuklarını konfor açısından en iyi olarak tanımladı. EKONOMİ SERVİSİ
Türkler ön tarafta uçmayı seviyor!
Uçak bileti satış sitesi Enuygun.com’un uçakla seyahat eden 2 bini aşkın katılımcıyla yaptığı araştırmaya göre, Türk seyahatseverlerin yüzde 65’i uçakta ön tarafta oturmayı tercih ederken, yüzde 83.7’si ise pencere kenarındaki koltukları tercih ediyor
24 Mayıs 2017 Çarşamba 15:23
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Seyahatseverler kötü kokan ve yüksek sesle konuşan gürültücü yolcuların yanında yolculuk yapmanın ise oldukça can sıkıcı olduğunu düşünüyor. Seyahat edenlerin yüzde 30’u uçağın orta bölümünde ve kalan yüzde 5’i ise uçağın arka tarafında oturmayı tercih ettiğini belirtiyor. Anket sonuçlarına göre, seyahatseverlerin yüzde 71.6’sı yerli hava yolları içinde THY’nin koltuklarını konfor açısından en iyi olarak tanımladı. EKONOMİ SERVİSİ