Türkler ön tarafta uçmayı seviyor!

Seyahatseverler kötü kokan ve yüksek sesle konuşan gürültücü yolcuların yanında yolculuk yapmanın ise oldukça can sıkıcı olduğunu düşünüyor. Seyahat edenlerin yüzde 30’u uçağın orta bölümünde ve kalan yüzde 5’i ise uçağın arka tarafında oturmayı tercih ettiğini belirtiyor. Anket sonuçlarına göre, seyahatseverlerin yüzde 71.6’sı yerli hava yolları içinde THY’nin koltuklarını konfor açısından en iyi olarak tanımladı. EKONOMİ SERVİSİ

