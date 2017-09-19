Türklerin gözdesi iç turizm oldu

Geçtiğimiz yıldan bu yana değişen tercihler neler? Seyahat sitesi momondo.com.tr bu sorunun peşine düştü ve yaz boyu yapılan seyahat aramalarını değerlendirdi.

Verilere göre bu yılın gözdesi iç turizm. Antalya ve Bodrum ise yaz boyu en fazla turist ağırlayan şehirler. Yurt dışı tercihlerimizin başında ise Ukrayna geliyor. Bu yıl iki bayram tatilini de yaz aylarında geçirdik. Hal böyle olunca iç turizm Türkler tarafından en çok tercih edilen alternatif oldu. Yaz aylarının favori şehirlerine gelince ilk sırada Antalya yer alıyor. Akdeniz’in en sevilen cazibe merkezlerinden biri olan şehir, geçen sene olduğu gibi bu yıl da en çok ziyaret edilen tatil destinasyonu oldu. Antalya’yı ise Bodrum ve İzmir takip ediyor. Listenin dördüncü sırasında Dalaman yer alıyor. Sıcaklardan bunalan yerli turistlerin tercihi ise, yemyeşil doğasıyla bu yıl da ilk beşe girmeyi başaran Trabzon. Yaz boyu diğer ülkelere yapılan rezervasyonları incelediğimizde ise Türklerin bu yaz en çok gittiği ülkelerin başında Ukrayna yer alıyor.

Verilere göre, Türklerin vizesiz seyahat edebildiği Ukrayna, geçtiğimiz yıldan bu yana Türk ziyaretçi sayısında yüzde 16’lık bir artış yaşadı. Ülkenin en çok tercih ettiğimiz şehri ise Kiev. Listenin başında yer alan diğer şehirler ise sırasıyla Lviv, Odesa, Kharkiv ve Zaporizhia.

HALİL MEMİŞ/İSTANBUL