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Türklerin tercihi İngiltere oldu

JLL Türkiye'nin araştırmasına göre, Türklerin yurt dışında, özellikle de Avrupa’da konut satın almak üzere yaptığı başvurularda son bir yılda yüzde 100’ün üzerinde artış gerçekleşti.

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Türklerin tercihi İngiltere oldu

Araştırmaya göre 2015’te bin Türk yurt dışına yatırım yaparken, 2016’da bu sayı 6 kat artarak 6 bine yükseldi. Türklerin ilgisi 5 ülkede yoğunlaşıyor. Yurt dışında konut satın almak isteyen Türklerin yüzde 51’i İngiltere’yi, yüzde 25’i Almanya’yı, yüzde 17’si Portekiz’i, yüzde 7’si ise İspanya’yı tercih ediyor.

Öne çıkan şehirler ise Londra, Berlin, Lizbon ve Barselona. ABD’nin Miami şehri de ilgi gören bir diğer şehir. Uzmanlara göre Portekiz ve İspanya’nın sunduğu Altın Vize imkanı yatırımcılara çok cazip geliyor.

350 bin Euro'ya tarihi lokasyonda bir ev alıp yenileyerek Altın Vize almaya hak kazanılabileceğini söyleyen uzmanlar, bu vizenin Avrupalı olmayan vatandaşlara ve onların ailelerine, Schengen bölgesindeki ülkelerde serbestçe dolaşma imkanı sağladığına dikkat çekti.

COŞKUN ÇELEKOĞLU

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IngiltereYatırımTürkiyeTürkler
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