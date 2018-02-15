Türkmenistan'a dev farbrika

Açılış törenine Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov da katıldı. 24 hektar alanda 87 bin metrekare kapalı alanı olan Türkmenistan Milli Cam Kompleksi, kendi içinde maden zenginleştirme, düzcam fabrikası, şişe fabrikası ve cam işleme tesisleri olarak 4 ayrı tesisten oluşuyor. Tepe İnşaat’ın anahtar teslim olarak inşa ettiği tesis üretim teknolojileri ve yapısal özellikleri ile orta asyanın en modern cam işleme tesisi olarak da dikkat çekiyor.

EKONOMİ SERVİSİ