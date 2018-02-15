Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116226
ALTIN
163.924
DOLAR
3.7691
STERLİN
5.3054
EURO
4.7045

Türkmenistan'a dev farbrika

Endüstriyel tesis inşaatında dünya sıralamasında 22. olan Tepe İnşaat’ın Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta anahtar teslim olarak inşaatını tamamladığı Türkmenistan Milli Cam Kompleksi büyük bir törenle hizmete açıldı

15 Şubat 2018 Perşembe 18:36
Türkmenistan'a dev farbrika

Açılış törenine Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov da katıldı.  24 hektar alanda 87 bin metrekare kapalı alanı olan Türkmenistan Milli Cam Kompleksi, kendi içinde maden zenginleştirme, düzcam fabrikası, şişe fabrikası ve cam işleme tesisleri olarak 4 ayrı tesisten oluşuyor. Tepe İnşaat’ın anahtar teslim olarak inşa ettiği tesis üretim teknolojileri ve yapısal özellikleri ile orta asyanın en modern cam işleme tesisi olarak da dikkat çekiyor.
EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Endüstriyel Tesis InşaatıTepe İnşaatTürkmenistanAşkabatı Türkmenistan Milli Cam KompleksiTören
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konutta Artvin sürprizi
Konutta Artvin sürprizi
En borçlu İstanbul
En borçlu İstanbul
HD uyumlu olmayan uydu alıcıları çöpe
HD uyumlu olmayan uydu alıcıları çöpe
Yüksek cari açık korkutuyor
Yüksek cari açık korkutuyor
Meyve sebzede en iyi pazar Rusya
Meyve sebzede en iyi pazar Rusya
'Yüksek enflasyonda sorumlu tarım değil'
'Yüksek enflasyonda sorumlu tarım değil'
Avrupa Yakası'nda 610 bin konut taşındı
Avrupa Yakası'nda 610 bin konut taşındı
İhracatçının belini büken 3 sorun
İhracatçının belini büken 3 sorun
Yaşlı traktörlerin faturası ağır
Yaşlı traktörlerin faturası ağır

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim