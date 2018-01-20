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TürkTraktör ihracatta lider

Son 11 yılda Türkiye`de satılan her iki traktörden birinde imzası bulunan ve Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 87'sini gerçekleştiren TürkTraktör, üretiminin yüzde 25`ini 130’u aşkın ülkeye ihraç ediyor

20 Ocak 2018 Cumartesi 17:27
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TürkTraktör ihracatta lider

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üretim hacmi açısından Avrupa'nın en büyük tesisinde yılda yaklaşık 50 bin traktör üreten TürkTraktör, üretiminin yüzde 25'ini ihraç ediyor. Traktör üretiminde 64 yıllık geçmişiyle otomotiv sektörünün faaliyet gösteren ilk üreticisi konumundaki TürkTraktör, Ankara'daki fabrikaya ek olarak, 2014'te Avrupa'nın üretim hacmi açısından en büyük traktör fabrikası olan Sakarya'nın Erenler ilçesinde ikinci fabrikasını devreye aldı.

Türkiye traktör pazarındaki en büyük paya sahip TürkTraktör'ün, son 11 yılda Türkiye'de satılan her 2 traktörden birinde imzası bulunuyor. New Holland, Case IH ve yurt dışına satılan Steyr olmak üzere üç markanın üretimini yapan şirket, 1979'da başladığı ihracat serüvenini, şu anda 130'dan fazla ülkeye yaparak sürdürüyor.

2017 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 87'sini yapan TürkTraktör, bugüne kadar 850 binin üzerinde traktörün üretildiği tesislerde, Türk mühendislerin geliştirdiği yerli traktör motorunun da yapımı sağlanıyor.

2017 yıl sonu itibarıyla 490 bini aşkın motor üreten fabrika, motora ek olarak transmisyon ve krank üretimi de gerçekleştiriyor. New Holland ve Case IH markalarının ülke geneline yayılan 150'ye yakın bayi ve 600'ü aşkın satış sonrası teşkilatı ile geniş servis ağına sahip konumda olan fabrikada, bugüne kadar 150 bini aşkın traktör ihraç edildi.

 Yılda 50 bin traktör üretimi

 TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, yaptığı açıklamada, TürkTraktör'ün çok köklü geçmişe sahip bir şirket olduğunu söyledi.

Şirketin 1954 yılında Ankara'da kurulduğunu, Erenler ilçesindeki fabrikanın ise 2014'te faaliyete geçtiğini belirten Votta, "Erenler'deki fabrikamız üretim hacmi açısından Avrupa'nın en büyük fabrikası ve çok modern bir tesis. Yılda yaklaşık 50 bin traktör üretiliyor.

Bu, Türkiye'deki toplam üretimin yaklaşık üçte ikisi. Aynı zamanda Türkiye'den ihracat edilen traktörlerin yüzde 87'sini biz üretiyoruz" diye konuştu. Şirketin ilk ihracatını 1979'da yaptığını anlatan Votta, bu konuda çok deneyimli olan bir kuruluş olduklarının altını çizdi.

 3 bini aşkın kişi çalışıyor

Şu anda TürkTraktör'de bini Sakarya'daki fabrikada olmak üzere 3 bini aşkın kişinin çalıştığı bilgisini veren Votta, tarım sektörüne yönelik üretim yaptıkları için talepte dalgalanmaların yaşanabildiğini, buna bağlı olarak personel sayısında da inişler çıkışların olabileceğini ifade etti.

Son zamanlarda tarım sektörünün daha istikrarlı hale geldiğini dile getiren Votta, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tarımdaki gelişmelere baktığımızda oldukça istikrarlı ilerlemeler olduğunu görüyoruz.

Bu yıl biraz daha kar yağsaydı daha mutlu olurduk ama genel olarak bu yıl 2017'ye benzer bir performans çıkacağını bekliyoruz.

Çiftçilerimizin traktörle ilgili her türlü taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayız.

Esnek üretim yaptığımız için her türlü gelişmeye de hazırlıklıyız. Tabi ki her zaman amacımız ihracatımızı daha da artırmaktır."
AA

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TürkiyeTraktörTürkTraktörIhraç
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