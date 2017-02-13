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TürkTraktör liderliği kaptırmıyor

Koç Holding kuruluşu TürkTraktör, geçen yıl Türkiye’de satılan 70 bin 205 traktörün 33 bin 605’ini tek başına karşıladı. Şirketin net kârı da yüksek satış rakamına paralel olarak 370 milyon dolara yükseldi. TürkTraktör son 10 yıldır Türkiye’de pazar lideri konumunda

13 Şubat 2017 Pazartesi 17:02
TürkTraktör liderliği kaptırmıyor

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Türk otomotiv sektörünün halen faaliyette olan en köklü üreticisi TürkTraktör, 2016 yılına ait finansal sonuçlarını İstanbul'da açıkladı. TürkTraktör, Ankara ve Sakarya Erenler’de bulunan fabrikalarında 2016 yılında toplam 46 bin 31 adet traktör üretimi gerçekleştirdi. Yurtiçi pazardaki satışlarını hız kesmeden yılın son çeyreğinde de sürdüren şirket, bu alanda da yeni bir rekora imzasını attı. Yurtiçi satış adedini çeyrekler bazında yüzde 23 oranında artıran TürkTraktör’ün yıl boyunca yurtiçi pazarda yaptığı toplam satış ise 33 bin 605 adede ulaştı. Şirketin yurtdışı satışları ise 2016 yılında 12 bin 625 adet olarak gerçekleşti. Türkiye’nin traktör devi, 2016’da hayata geçirdiği çalışmalar sonucunda yılı 3 milyar 443 milyon TL’lik toplam ciroyla tamamladı. Şirketin yurtiçi cirosu geçtiğimiz yıla göre yüzde 14’lük bir artışla 2.5 milyar TL; ihracatı ise yüzde 4 oranındaki artışla 974 milyon TL’ye yükseldi. Şirketin net kârı ise geçen yıla göre yüzde 44 oranında artarak 370 milyon TL olarak gerçekleşti. 

‘Eleman alımı şartlara bağlı’

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, geçen yıl 800 bininci traktörlerini, 400 bininci motorlarını ürettiklerine işaret ederek, "2016 yılında yurtiçi traktör pazarının bir önceki yıla göre yüzde 5 büyüyerek 70 bin 205 adede yükseldiğini görüyoruz. Bu da Türkiye traktör pazarı için yeni bir rekor demektir” dedi. 2017 yılında istihdamı korumaya çalışacaklarını dile getiren Votta, "İhracatımız ve iç satışlarımız artarsa, eleman alımına gideceğiz. Şirketimizin geleceği için önemli olan araştırma ve geliştirme faaliyetleri ise pazarlamadan bağımsız bir değişken" dedi. 

Döviz kurlarının yükselişi etkiliyor

TürkTraktör Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli de, Türkiye'deki firmaların döviz kurlarına hassas olduğuna işaret ederek, "Kullandığımız parçaların çoğunu yurtiçinden tedarik etsek de, bu parçaları üreten şirketler dövize bağlı... Traktörlerimizin çoğunu iç piyasada satıyoruz. Biz sene başında her yıl olduğu gibi cüzi bir fiyat ayarlaması yaptık. Maliyet artışının tamamını fiyatlara yansıtmadık. Kısa vadede kurun belirli bir noktada dengelenmesini bekliyoruz" dedi. Şirket bu yıl ilk kez Kırgızistan’a traktör ihraç edecek. Kırgızistan’da yılda sadece 5 traktör satılıyor.
Son Güncelleme: 13.02.2017 17:04
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