Turp da tuş oldu

Deyimlerin sebzesi, bol vitamin deposu turp da tarımdaki ayak oyunlarının kurbanı oldu. Türkiye'deki turp üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin gerçekleştiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Türkiye'deki turp üretiminin beklenenden fazla gerçekleşmesi nedeniyle ürünün tarladaki kilogram fiyatı 30 kuruşa kadar geriledi.

Geçen yıl Türkiye genelinde gerçekleşen yaklaşık 200 bin tonluk turp üretiminin 140 bin tonluk kısmını karşılayan Kadirli'de turp üreticileri, düşen fiyatlardan endişe duyuyor.

Zarar çok büyük

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, Türkiye'de turp denilince akla gelen ilk yerin Kadirli olduğunu söyledi. Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'ini Kadirli'nin karşıladığını dile getiren İspir, "Bu sene hava şartlarından dolayı turp üreticisi büyük zarar etti. Turp üretmek kolay bir şey değil.

Bir üretici günlük 10 bin lira para harcıyor. 4 ay boyunca devam ettiğini düşünürsek bu gerçekten büyük para. Bu sene tarlada kilogramı 30 kuruşlara kadar düşen turp, maliyetini bile karşılamadı" diye konuştu. Turp üretiminin Türkiye'de sadece Kadirli'de olmadığını vurgulayan İspir, şöyle devam etti: "Hava şartları sert olduğunda diğer turp üreten Konya ve Ankara Beypazarı gibi yerlerde üretim duruyor.

Bu nedenle Kadirli tek üretici konumuna geliyor. Bu da fiyatların iyi seviyelerde olmasını sağlıyor. Ancak bu sene bu olmadı."

Maliyetler katlandı, fiyat yarılandı

Turp üreticisi Soner Topalhan da günlük 6 bin kişiye kazanç kapısı olan turp üretimini, Kadirli'nin bacasız fabrikasına benzeterek, üretim fazlalığının sektörü zora soktuğunu dile getirdi. Topalhan, "Gerek mazottaki artış nedeniyle nakliye fiyatlarının gerekse doların yükselmesi nedeniyle paketleme fiyatlarının yükselmesi, üreticinin girdilerini artırdı ve sektör şu an zararda.

Birçok üreticinin ürünü tarlada kaldı. Mısır, buğday gibi ürünlerin de ekim zamanı gelmesi nedeniyle tarla sahipleri 'arazimizi boşaltın' deyince, ürünü sökmeden tarlaları sürmeye başladık" ifadelerini kullandı. Topalhan, bu sene turpun tarlada kilogram fiyatının 30-40 kuruş arası değiştiğine dikkati çekerek, "Geçen sene bu rakam 60 kuruştu.

Bu yıl, geçen yılın masrafından 1 kat daha fazla masraf yaptık ama üründen bir o kadar zarar ettik. Bu ürün soğuğu sever. Havalar soğuk gitmeyince üretim fazla, talep az oldu" değerlendirmesinde bulundu.

YENİ MESAJ/AA