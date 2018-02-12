Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
114822
ALTIN
161.881
DOLAR
3.8007
STERLİN
5.2543
EURO
4.6624

Turp da tuş oldu

'Turp gibi güçlü' deyiminde de yer bulan kışın tüketilmesi en fazla önerilen sebzelerden turp, tarımdaki dengesizliğin kurbanı oldu. Türkiye'deki turp üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin gerçekleştiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde turpun tarladaki kilogram fiyatı 30 kuruşa kadar düştü

12 Şubat 2018 Pazartesi 16:59
Turp da tuş oldu

Deyimlerin sebzesi, bol vitamin deposu turp da tarımdaki ayak oyunlarının kurbanı oldu. Türkiye'deki turp üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin gerçekleştiği Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Türkiye'deki turp üretiminin beklenenden fazla gerçekleşmesi nedeniyle ürünün tarladaki kilogram fiyatı 30 kuruşa kadar geriledi.

Geçen yıl Türkiye genelinde gerçekleşen yaklaşık 200 bin tonluk turp üretiminin 140 bin tonluk kısmını karşılayan Kadirli'de turp üreticileri, düşen fiyatlardan endişe duyuyor.

Zarar çok büyük

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, Türkiye'de turp denilince akla gelen ilk yerin Kadirli olduğunu söyledi. Türkiye'nin turp üretiminin yüzde 70'ini Kadirli'nin karşıladığını dile getiren İspir, "Bu sene hava şartlarından dolayı turp üreticisi büyük zarar etti. Turp üretmek kolay bir şey değil.

Bir üretici günlük 10 bin lira para harcıyor. 4 ay boyunca devam ettiğini düşünürsek bu gerçekten büyük para. Bu sene tarlada kilogramı 30 kuruşlara kadar düşen turp, maliyetini bile karşılamadı" diye konuştu. Turp üretiminin Türkiye'de sadece Kadirli'de olmadığını vurgulayan İspir, şöyle devam etti: "Hava şartları sert olduğunda diğer turp üreten Konya ve Ankara Beypazarı gibi yerlerde üretim duruyor.

Bu nedenle Kadirli tek üretici konumuna geliyor. Bu da fiyatların iyi seviyelerde olmasını sağlıyor. Ancak bu sene bu olmadı."

Maliyetler katlandı, fiyat yarılandı

Turp üreticisi Soner Topalhan da günlük 6 bin kişiye kazanç kapısı olan turp üretimini, Kadirli'nin bacasız fabrikasına benzeterek, üretim fazlalığının sektörü zora soktuğunu dile getirdi. Topalhan, "Gerek mazottaki artış nedeniyle nakliye fiyatlarının gerekse doların yükselmesi nedeniyle paketleme fiyatlarının yükselmesi, üreticinin girdilerini artırdı ve sektör şu an zararda.

Birçok üreticinin ürünü tarlada kaldı. Mısır, buğday gibi ürünlerin de ekim zamanı gelmesi nedeniyle tarla sahipleri 'arazimizi boşaltın' deyince, ürünü sökmeden tarlaları sürmeye başladık" ifadelerini kullandı. Topalhan, bu sene turpun tarlada kilogram fiyatının 30-40 kuruş arası değiştiğine dikkati çekerek, "Geçen sene bu rakam 60 kuruştu.

Bu yıl, geçen yılın masrafından 1 kat daha fazla masraf yaptık ama üründen bir o kadar zarar ettik. Bu ürün soğuğu sever. Havalar soğuk gitmeyince üretim fazla, talep az oldu" değerlendirmesinde bulundu.
YENİ MESAJ/AA

Anahtar Kelimeler:
TurpKışTürkiyeÜretimOsmaniyeKiloğram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kırmızı et'te kırmızı alarm
'Kırmızı et'te kırmızı alarm
Emlak sektörü dalgalı
Emlak sektörü dalgalı
Jeopolitik riskler petrol ve gaza yaradı
Jeopolitik riskler petrol ve gaza yaradı
Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı
Bankalardaki altın hesapları rekor kırdı
Faiz kâbusu bitecek mi?
Faiz kâbusu bitecek mi?
Dünyada artıyor, Türkiye'de azalıyor
Dünyada artıyor, Türkiye'de azalıyor
Çinli yatırımcıya Türkiye çağrısı
Çinli yatırımcıya Türkiye çağrısı
Antalya'dan iç turizm atağı
Antalya'dan iç turizm atağı
Sınır kapılarında tır kuyruğu
Sınır kapılarında tır kuyruğu

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim