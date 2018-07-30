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TÜRSAB'a geniş yetki

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) denetim yetkileri, turizme zarar veren faaliyetlerin önlenmesi için artırıldı

30 Temmuz 2018 Pazartesi 18:23
TÜRSAB'a geniş yetki

TÜRSAB'dan yapılan açıklamaya göre, son günlerde turistlere yönelik fahiş fiyat uygulamaları, acenta belgelerinin kiraya verilmesi ve bazı acentalara ait TÜRSAB belgelerinin, UBER faaliyetlerinde kullanılmasıyla ilgili şikayetler üzerine, birliğin müracaatıyla harekete geçen Kültür ve Turizm Bakanlığı, 81 il valiliğine dağıtımlı olarak yayınladığı genelgeyle TÜRSAB'ın denetim yetkisinin sınırlarını genişletti.

Söz konusu genelgeyle Kültür ve Turizm Bakanlığı, süreci hızlandırmak için tek başına denetim yapma ve savunma almayı TÜRSAB'ın yapabilmesi için yetki verdi.

Bürokratik sürecin kısaltılmasını amaçlayan genelgede, "Ülke turizmine zarar verici faaliyetlerde bulunan acentalara yönelik denetimler ve denetimlere ilişkin idari işlemlerin hızlı ve etkin şekilde sonuçlandırılması önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Genelgeyle verilen yetki sayesinde TÜRSAB, müşteriyi aldatan ve ülke turizmine zarar veren seyahat acentalarını tek başına denetleyip savunmasını alabilecek. Yasaya ve yönetmeliklere aykırı davranan acentelerin hakkında hazırladığı dosyaları ise "doğrudan belge iptali" istemi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'na iletebilecek.

Yönetmeliğin TÜRSAB'a tanıdığı yetki ile müşteriyi aldatan, ülke turizmine zarar veren faaliyetlerde bulunan seyahat acentalarının, işletme belgesi iptal edildikten sonra benzeri veya andıran isimlerle belgenin başka bir kişi veya kurum tarafından yeniden alınması da mümkün olmayacak.
HABER MERKEZİ

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