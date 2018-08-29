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TZOB'dan fındık uyarısı!

Fındık üreticilerine çağrıda bulunan TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Fiyatlar 15 liranın üzerine çıkabilir. Üreticimiz acele davranmasın. TMO’yu bekleyin. Fiyat TMO’da yüksekse fındığınızı TMO’ya, piyasada yüksekse piyasaya verin, kesinlikle emanete bırakmayın” dedi

29 Ağustos 2018 Çarşamba 16:25
TZOB'dan fındık uyarısı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yaptığı görüşmelerde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) piyasaya kısa bir süre sonra gireceğini öğrendiklerini bildirerek, “üreticimize sesleniyorum; TMO’yu bekleyin. Fiyat TMO’da yüksekse fındığınızı TMO’ya, piyasada yüksekse piyasaya verin, kesinlikle emanete fındık bırakmayın” dedi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine her yıl yaklaşık 2 milyar dolar döviz getirisi sağlayan, Karadeniz Bölgesi’nin ana geçim kaynağı olan fındıkta hasadın çok büyük bölümünün tamamlandığını, kurutulan fındıkların yavaş yavaş piyasaya girdiğini belirtti.

28 Ağustos itibarıyla ABD Doları döviz satış kurunun geçen yılın aynı gününe göre yüzde 80.5 artışla 3.4508 liradan 6.2298 liraya çıktığını ama Türkiye’de faaliyet gösteren ve Türk fındığının önemli bir bölümünü satın alan yabancı bir firmanın haddini aşarak, kurdaki artışı dikkate almayarak, hemen hemen geçen yılki fiyata yakın 11 lira 25 kuruş alım fiyatı açıkladığını bildiren Bayraktar, şunları söyledi: “TMO piyasaya girecek. Fakat, TMO’nun, üretici maliyetleri, enflasyon ve üretici refahı göz önünde bulundurularak piyasaya en az kilogram başına 15 liradan girmesi gerekir. Piyasadaki fındık fiyatının üzerinde bir fiyat vererek ödemesini bir ya da iki hafta içinde yapacağını söyleyip, çiftçinin elinden fındığını alanlar olduğu duyumları da kulağımıza geliyor. Ortada ne sözleşme var ne para takası var. Üreticinin bir yıl boyunca emek harcadığı ürününü alarak kayıplara karışıyorlar. Üreticilerimize sesleniyorum, tanımadığınız insanlara fındığınız vermeyin.”

M. YASİN ERKOL/İSTANBUL

Son Güncelleme: 29.08.2018 17:52
Anahtar Kelimeler:
TZOBşemsi BayraktarFındık
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