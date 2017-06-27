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Uber’i yasaklayan yasaklayana

Online ‘araç çağırma’ şirketi Uber, birçok ülkede yasaklandı. Bu ülkeler arasında İtalya, Bulgaristan ve Macaristan da yer alıyor. Çin’de büyük zarar eden Uber, bu ülkeden çekilmek zorunda kaldı

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Uber’i yasaklayan yasaklayana

RECEP BAHAR/İSTANBUL

Piyasa değeri 60 milyar dolar olduğu öne sürülen ABD merkezli 'araç çağırma şirketi' Uber, birçok ABD eyaletinin yanı sıra çok sayıda ülkede yasaklandı. ABD'de Texas eyaletinin Austin kentinde, Alaska'da, Oregon eyaletinde yasaklanan Uber, Kanada'da sıkıntı yaşamaya başladı. Uber, ülkenin en önemli kenti Vancouver'de yasaklandı.

Avrupa’da istenmiyor

Avrupa'da ise Bulgaristan Danıştay'ı Uber'i 2015'te yasaklamıştı. Bu yıl ise Danimarka, taksilere taksimetreyi zorunlu hale getirerek Uber'in önünü kesti. Uber, 2014'ten beri bu ülkede faaliyet gösteriyordu. Bundan 2.5 yıl önce Macaristan pazarına giren Uber, taksicilerin yoğun protestoları sonucu Macar hükümetinin aldığı karar nedeniyle geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bu ülkeden çekildi. Bu yıl Nisan ayında ise 'haksız rekabet'e yol açtığı için İtalya Uber'i yasakladı. Uber; Fransa, İspanya ve Hollanda'da da faaliyetlerini sürdürmede sıkıntı yaşıyor. Asya'ya gelince Uber, dünyanın en büyük pazarı Çin'de henüz yasaklanmadı ancak bu ülkede ciddi para kaybetti ve operasyonlarını satarak çekildi. Uber, Japonya'da yasaklanmasa da güçlü yerel dinamiklerin varlığı nedeniyle ciddi bir varlık gösteremiyor. Tayvan ise bu yıl Uber sürücülerine ciddi cezalar yazarak Şubat ayında şirketin faaliyetlerine son verdi. Uber, en rahat hareket alanını Latin Amerika'da bulmuş durumda. Bu kıtada 65 şehirde faaliyette.
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