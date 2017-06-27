Uber’i yasaklayan yasaklayana Online ‘araç çağırma’ şirketi Uber, birçok ülkede yasaklandı. Bu ülkeler arasında İtalya, Bulgaristan ve Macaristan da yer alıyor. Çin’de büyük zarar eden Uber, bu ülkeden çekilmek zorunda kaldı

27 Haziran 2017 Salı 16:22 Bu haber kez okundu.