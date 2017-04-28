Üç aylık dış açık 12.5 milyar dolar

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı. Buna göre, ihracat martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13.6 artışla 14 milyar 496 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde ithalat ise yüzde 6.9 artarak 18 milyar 988 milyon dolara çıktı. Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 5 milyar 7 milyon dolardan yüzde 10.3 azalarak 4 milyar 492 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın mart ayında yüzde 71.8 iken bu yılın aynı ayında yüzde 76.3'e çıktı.

En fazla ihracat Almanya’ya

Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 artarak 6 milyar 775 milyon dolar oldu. Mart ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı Mart 2016'da yüzde 49.1 iken bu yılın aynı ayında yüzde 46.7 olarak kayıtlara geçti. Almanya, 1 milyar 321 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1 milyar 28 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 906 milyon dolarla Irak ve 874 milyon dolarla İngiltere takip etti. İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 783 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 1 milyar 770 milyon dolarla Çin, 1 milyar 599 milyon dolarla Rusya ve 952 milyon dolarla ABD izledi.

Enerji ithalatı martta arttı

Türkiye'nin enerji ithalatı mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31.2 artarak 2 milyar 913 milyon dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 18 milyar 988 milyon dolar olan mart ayındaki Türkiye'nin toplam ithalatının 2 milyar 913 milyon dolarlık bölümünü enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümlü maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Martta ham petrol ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artışla 2 milyon 104 bin 364 tona yükseldi. Öte yandan, geçen yıl martta toplam 1 milyon 666 bin 407 tonluk enerji ithalatı yapılmıştı. Geçen ay fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, 2 milyar 295 milyon 377 bin dolarla "Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarları" oldu. "Kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları" ise 1 milyar 180 milyon 942 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.



İlk çeyrekte açık 12.5 milyar dolar



Yılın ilk 3 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9.2 artarak 37 milyar 869 milyon dolara, ithalat da aynı dönemde yüzde 7.7 artışla 50 milyar 394 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 3.3 artış göstererek, 12 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75.1 oldu.