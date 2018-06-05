Uçak bilet fiyatlarında yüzde 106’lık artış

Verilere göre tüketici fiyatı en fazla artan ürün yüzde 106 ile uçak biletleri oldu. Geçen yılın Mayıs ayında 393 lira olan ortalama uçak bileti fiyatı, bu yılın aynı ayında yüzde 106 oranında artarak 811 liraya yükseldi. Geçen yıl Mayıs ayından bu yana Türk lirası karşısında ABD Dolarındaki artışın yüzde 35’ler seviyesinde olduğuna vurgu yapan uzmanlar, neden yüzde 106’lık fahiş bir artışın yaşandığını sorguluyor. 394 TL’lik biletin 1 yılda nasıl 811 TL’ye çıktığını sorgulayan bazı uzmanlara göre bu zam THY’nin ekonomik olarak finansal verilerini düzeltme çabasının bir sonucu. EKONOMİ SERVİSİ