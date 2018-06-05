Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
97823
ALTIN
191.914
DOLAR
4.5959
STERLİN
6.1600
EURO
5.3841

Uçak bilet fiyatlarında yüzde 106’lık artış

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Mayıs ayı enflasyon rakamları, yıllık tüketici fiyatı en çok artan ürünün uçak biletleri olduğunu gösterdi

05 Haziran 2018 Salı 17:47
Uçak bilet fiyatlarında yüzde 106’lık artış

Verilere göre tüketici fiyatı en fazla artan ürün yüzde 106 ile uçak biletleri oldu. Geçen yılın Mayıs ayında 393 lira olan ortalama uçak bileti fiyatı, bu yılın aynı ayında yüzde 106 oranında artarak 811 liraya yükseldi. Geçen yıl Mayıs ayından bu yana Türk lirası karşısında ABD Dolarındaki artışın yüzde 35’ler seviyesinde olduğuna vurgu yapan uzmanlar, neden yüzde 106’lık fahiş bir artışın yaşandığını sorguluyor. 394 TL’lik biletin 1 yılda nasıl 811 TL’ye çıktığını sorgulayan bazı uzmanlara göre bu zam THY’nin ekonomik olarak finansal verilerini düzeltme çabasının bir sonucu. EKONOMİ SERVİSİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Makinede 5 ayda 7 milyar dolarlık ihracat
Makinede 5 ayda 7 milyar dolarlık ihracat
Türk Telekom’un Genç Yetenek Programına başvurular başladı
Türk Telekom’un Genç Yetenek Programına başvurular başladı
Bilgisayar satışları inişli çıkışlı
Bilgisayar satışları inişli çıkışlı
Önemli açıklama! YSK'de değişiklik yapıldı
Önemli açıklama! YSK'de değişiklik yapıldı
Tonlarca kiraz dalında çürüyecek
Tonlarca kiraz dalında çürüyecek
Vestel’den rekor tasarruf
Vestel’den rekor tasarruf
Antalya turizmi için en iyi Mayıs ayı
Antalya turizmi için en iyi Mayıs ayı
İflas süreci! Enflasyon durdurulamıyor...
İflas süreci! Enflasyon durdurulamıyor...
Binek otoda bazı pazarlar yalpalıyor
Binek otoda bazı pazarlar yalpalıyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim