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Uçak krizinin ağır faturası!

Uçak krizi sonrası Moskova’nın aldığı yaptırım kararları Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminde önemli düşüşe yol açtı.

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Uçak krizinin ağır faturası!

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2016 yılında bir önceki seneye göre yüzde 32 azalarak 15.8 milyar dolara geriledi. Rusya’nın Türkiye’den ithalatı geçen sene yüzde 47 düşüşle 2.14 milyar dolara indi.

Türkiye’nin Rusya’ya gıda ve tarım ürünleri ihracatı ise 300 milyon dolara kadar geriledi. Türkiye, Rusya’nın dış ticaretinde geçen sene yüzde 3.4 pay ile sekizinci sıraya düştü. Moskova, Rus jetinin düşürülmesinin ardından Türkiye’den çeşitli gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını yasaklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya geldiğinin toplantının ardından, domates dışındaki tüm ürünlerde ticari yasakların kaldırıldığı açıklanmıştı.

M. YASİN ERKOL

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