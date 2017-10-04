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'Ucuz et hayal oldu'

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, hükümetin hayvancılıktaki uyguladığı yetersiz ve yanlış politika nedeniyle yoksulun, ucuz et tüketmesini mucizelere bıraktığını söyledi.

04 Ekim 2017 Çarşamba 14:47
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'Ucuz et hayal oldu'

CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda gündem dışı söz alarak, bir türlü düşürülemeyen et fiyatlarıyla ilgili konuşma yaptı.

Önceki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in “Et ucuzlayacak” dedikçe ete zam geldiğini hatırlatan Ömer Fethi Gürer, şimdiki Bakan Ahmet Eşref Fakıbaba’nın da benzer açıklamalarda bulunduğunu ifade etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba’nın Et ve Süt Kurumu’nun marketlerde reyon açacağı yönündeki beyanatlarına değinen Ömer Fethi Gürer,  13 yıl boyunca özelleştirme kapsamında kalan kurumların içinin boşaltıldığını belirterek, “Et ve Süt Kurumu, 2014 yılında özelleştirme kapsamından çıkarıldı. Kurum satış noktaları açtı, et yetiştirmedi. Şimdi marketlerde reyon açılırsa kısa sürede talep karşılanamayacak, raflar boş kalacak ve marketlere kira bedeli ödemek zorunda kalacak” dedi.

Et ve Süt Kurumu’nun marketlere reyon açması durumunda, talebi karşılayabilmek için ithal ete yönelmek zorunda kalacağını ancak ithal etin, bu sektörle ilgili sorunların çözümü olamayacağını anlatan Gürer, hükümetin hayvancılık politikasının yetersiz ve yanlış olduğunu vurguladı.

YENİ MESAJ / ANKARA

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