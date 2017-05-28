‘Ucuz etin yahnisi yenmez’ Ramazan ayına girilmesi ile birlikte merdiven altı satışların arttığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken vatandaşları, “Ucuz olsun diye değerinin altında satın aldığımız merdiven altı üretim gıdaları sağlığımızdan eder” şeklinde uyardı

28 Mayıs 2017 Pazar 12:42 Bu haber kez okundu.