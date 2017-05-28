‘Ucuz etin yahnisi yenmez’

MEHMET KELEŞ
Merdiven altı diye tabir edilen satış yerlerinin Ramazan ayında daha çok artığına dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vatandaş biraz daha ucuz olsun diye içinde hangi maddelerin kullanıldığını bilmeden çeşitli gıdaları satın alıyor. Örneğin bir baklavayı içinde yüzde yüz şeker var diyerek glikozdan üretiyorlar. Bilinçli tüketici olarak vatandaş, ürünün ambalajına, son kullanma tarihine, içeriğine bakmalı, bir hata gördüğünde yetkili makamlara bildirmeli. Taklit gıda ürünlerinden uzak durmalı. Çünkü sağlığımız her şeyin önünde gelir. Ucuza ne kadar fazla kaçarsak sağlığımızı da o kadar tehlikeye atarız. Bu da ilerde sağılımız için yapacağımız büyük harcama demektir. Yani yağmur’dan kaçarken doluya tutuluruz” dedi. Palandöken vatandaşın güvendiği ve bildiği esnaflardan alışveriş yapması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Araba arkasında satılan tatlı ve ekmeklerden, sağlık üretilen gıda ürünlerinden her zaman uzak durulmalıdır. Çünkü, merdiven altı oluşumlar, işini hijyen ve sağlığa önem vererek işini yapan esnafımıza karşı haksız rekabet ortamı oluşturuyorlar. Vatandaşımız onlardan değil, kendi güvendikleri, bildikleri tanıdık esnaflardan alışveriş yapmalı. Denetimlerin sıklaştırılması ve vatandaşın da onlara prim vermemesi gerekiyor. Böylelikle bu yapıların zamanla ortadan kalkacağını temenni ediyoruz. Ne kendimizin ne ailemizin ne de çocuklarımızın sağlığını tehlikeye atamayız. Her zaman daha dikkatli olmalıyız.”